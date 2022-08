Du court au long terme, réaction de la COCQ-SIDA à l'annonce du ministre fédéral de la Santé

MONTRÉAL, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) salue le ministre fédéral de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, pour l'attribution d'un fonds non récurrent de l'ordre 17,9 millions dont 8 millions pour les organismes communautaires, mais elle tient aussi à souligner qu'il en faut plus pour mettre fin à l'épidémie du sida et du VIH au Canada.

C'est dans le cadre de la 24e conférence internationale sur le sida, qui se déroule à Montréal, que le ministre Duclos a annoncé l'ajout de 17,9 millions au budget de lutte contre le VIH/sida. Ce financement ponctuel et non récurrent vise spécifiquement l'atteinte de l'objectif de l'ONUSIDA en rapport au dépistage. La COCQ-SIDA ne peut qu'être heureux de cette annonce ; annonce qui reconnaît l'apport indéniable du milieu communautaire VIH à rejoindre les populations que la société exclue.

Cependant, la COCQ-SIDA considère que pour mettre fin à l'épidémie du sida et du VIH, il faut augmenter substantiellement le budget annuel alloué à la cause et qu'il est impératif de travailler à l'atteinte de tous les objectifs émis par l'ONUSIDA. Il faut ainsi investir davantage dans la prévention, dans le soutien aux personnes vivant avec le VIH et surtout travailler à l'élimination des discriminations et de la stigmatisation liée au VIH. Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA précise « qu'il est aussi plus qu'important que le gouvernement arrête de mettre des bâtons dans les roues de notre lutte pour la santé de nos communautés. Nommons, entre autres, les impacts négatifs qu'ont sur nos communautés de la criminalisation du VIH, du travail du sexe et de la possession de drogues surtout dans un contexte tel que celui de la crise de surdoses ».

Ainsi, la COCQ-SIDA invite le gouvernement fédéral à tout mettre en œuvre pour que le Canada atteigne l'ensemble des objectifs émis par l'ONUSIDA et à agir conjointement avec les gouvernements provinciaux pour une réponse concertée. Le milieu communautaire de lutte contre le VIH/sida ainsi que l'ensemble des populations qu'elle dessert demeurent des partenaires incontournables prêt×es à collaborer pour construire une riposte efficace afin de mettre fin au sida et au VIH au Canada.

À propos de COCQ-SIDA : Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. www.cocqsida.com

