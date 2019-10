Du choix. De la personnalisation. De la commodité. Little Caesars® lance la technologie primée et innovante Pizza Portal™ au Canada

« Nos clients loyaux de longue date sont au cœur de tout ce que nous faisons », soutient Paula Vissing, vice-présidente directrice à Little Caesars. « Nous respectons le temps dont ils disposent. Nous chérissons leur loyauté. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour trouver des moyens innovants afin de leur faciliter la vie et de leur éviter des tracas. Cette technologie leur permet d'éviter de se présenter au comptoir et écourte au maximum leur visite au magasin tout en leur procurant la souplesse nécessaire pour personnaliser facilement leur pizza avec les garnitures de leur choix. »

Le fonctionnement de l'étagère de ramassage Pizza Portal™ de Little Caesars®

Axée sur la clientèle et tournée vers l'avenir, la technologie conjugue la commodité des commandes faites par appareils mobiles, la capacité de créer une pizza avec les garnitures de prédilection, une méthode de prépaiement harmonieuse ainsi qu'un ramassage libre-service grâce à une étagère chauffante dans le but de procurer une expérience personnalisable et entièrement nouvelle.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients?

Ces derniers peuvent commander et personnaliser leur pizza par l'entremise de l'application Little Caesars ou du site Web en version mobile, puis définir une heure de ramassage qui convient à leur horaire; Une fois leur commande personnalisée prête, ils sont avisés par l'application ou le site Web; Évitant les files d'attente et n'ayant pas à se présenter au comptoir, ils peuvent se rendre directement à l'étagère de ramassage Pizza Portal, puis saisir un code à 3 chiffres ou lire un code QR afin d'ouvrir le compartiment sécurisé qui renferme leur commande chaude, fraîche et personnalisée.

À propos de l'application mobile Little Caesars®

L'application mobile Little Caesars est conçue pour les clients qui adorent la pizza. Une fonction de connexion par identifiant tactile ou par reconnaissance du visage ou des empreintes digitales a récemment été ajoutée. Voici d'autres caractéristiques de l'application :

Le paiement mobile

Le localisateur de magasins, qui détecte automatiquement l'emplacement du magasin le plus près de vous et permet de faire des recherches.

Le « créateur de pizza personnalisée » (Custom pizza builder) : une expérience interactive de glisser-déposer. Les utilisateurs « font » leur pizza en sélectionnant parmi les croûtes offertes, puis ils glissent et déposent les garnitures de leur choix sur la pizza. Les garnitures peuvent être intégrées à l'ensemble de la pizza ou sur une moitié seulement.

Planification de la commande : Les commandes peuvent être faites jusqu'à six jours d'avance.

Une interface épurée et conviviale et un minimum de clics par transaction.

Enregistrez vos pizzas préférées pour les commander rapidement à une date ultérieure.

*Le ramassage Pizza Portal et l'application mobile Little Caesars sont offerts dans les magasins canadiens participants

À PROPOS DE LITTLE CAESARS AU CANADA

Little Caesar of Canada ULC est le franchiseur de Little Caesars® Pizza au Canada. Son siège social se trouve à Oakville, en Ontario. Little Caesars a ouvert son premier restaurant en 1969 et compte désormais des points de restauration dans les 10 provinces canadiennes.

À PROPOS DE LITTLE CAESARS® PIZZA

Ayant son siège social à Detroit, au Michigan, Little Caesars a été fondé en 1959 en tant que restaurant familial unique. Aujourd'hui, Little Caesars est la plus grande chaîne de pizzas pour emporter seulement aux États-Unis et la troisième plus importante chaîne de pizzas au monde. La société compte des magasins dans chacun des 50 États de même que dans 24 pays et territoires de la planète.

Reconnu pour sa pizza PRÊT-AU-CHAUD® et son fameux Pain Fou®, Little Caesars a été sacré « Meilleure valeur en Amérique » au cours des douze dernières années (selon un sondage national des clients d'établissements de restauration à service rapide mené par Sandelman & Associates de 2007 à 2018 intitulé « Highest Rated Chain - Value for the Money »). Les produits Little Caesars sont faits avec des ingrédients de qualité frais et jamais congelés, dont des fromages mozzarella et munster ainsi que des sauces faites de tomates broyées de Californie cueillies sur vigne et fraîchement emballées.

Étant une société cumulant 60 années d'expérience et affichant une croissance exceptionnellement vigoureuse au sein de l'industrie internationale de la pizza, qui est évaluée à 145 milliards $, Little Caesars est constamment à la recherche de franchisés candidats pour se joindre à son équipe dans les marchés du monde entier. En plus d'offrir l'indépendance entrepreneuriale au sein d'un système de franchises, Little Caesars dispose d'une marque grandement emblématique assortie de l'un des personnages les plus reconnus et attrayants du pays, Little Caesar lui-même.

