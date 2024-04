Du bon goût à tous les étages. Voici L'Étagé, le nouveau burger A&W, offert à partir de 3,99 $

Avec ce nouveau burger d'A&W offert pour un temps limité, vous avez l'option d'empiler les fameuses boulettes de bœuf nourri à l'herbe

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - A&W lance le tout nouveau burger L'Étagé, une recette de burger classique pour laquelle on peut empiler les boulettes. Cet article est offert pour un temps limité dans tous les restaurants A&W du pays à partir de 3,99 $.

La sauce secrète

Savourez L’Étagé simple pour seulement 3,99 $, L’Étagé double pour 4,99 $, ou L’Étagé triple pour 5,99 $. (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

Inspiré par les burgers populaires de la Californie et de la côte Ouest, L'Étagé est garni de laitue, de tranches de tomate, d'oignon, de cornichons et d'une délicieuse sauce secrète. Cette combinaison d'ingrédients vient agrémenter une juteuse boulette de 1,6 once de bœuf nourri à l'herbe, le tout servi sur un pain fraîchement grillé.

Il est désormais possible d'empiler autant de boulettes de bœuf nourri à l'herbe que vous le souhaitez. Savourez L'Étagé simple pour seulement 3,99 $ ou empilez les boulettes avec L'Étagé double pour 4,99 $ ou L'Étagé triple pour 5,99 $.

« J'ai concocté cette nouvelle sauce secrète spécialement pour L'Étagé. Je voulais lui donner le goût d'un burger classique, celui qu'on reconnaît dès la première bouchée. C'est une sauce riche et savoureuse aux accents d'ail et d'épices. On y retrouve un soupçon de relish qui lui donne un petit côté sucré, juste ce qu'il faut pour en réveiller l'umami et donner à nos burgers une réelle explosion de saveurs. Avec cette sauce, je pense que notre clientèle reconnaîtra instantanément le goût distinct et intemporel d'un burger classique », a déclaré Karan Suri, directeur du développement des menus chez A&W Canada.

L'Étagé est seulement offert pour un temps limité. Rendez-vous chez A&W ou commandez sur notre appli A&W dès aujourd'hui.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes de burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, en plus d'être connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

