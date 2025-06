Du 6 au 8 juin, célébrons la 25e édition de la Fête de la pêche

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, invite la population du Québec à participer à la 25e édition de la Fête de la pêche qui se tiendra les 6,7 et 8 juin 2025.

Cette fête est l'occasion parfaite pour s'initier à la pêche dans le respect de la réglementation en vigueur. Pendant cette période, il est possible de pêcher sans permis partout au Québec, sauf pour la pêche au saumon atlantique. Près de 150 organismes sur le territoire offrent des activités durant ces trois jours de festivités, et ce, sans inscription. La liste complète des activités par région est disponible sur le site fetedelapeche.gouv.qc.ca.

Programme Pêche en herbe : des activités pour initier la relève toute l'année

Dans le cadre du programme Pêche en herbe, des activités d'initiation destinées aux jeunes de 6 à 17 ans auront également lieu durant cette fin de semaine de célébration. En plus de leur offrir la possibilité de s'initier gratuitement à une pratique sécuritaire et éthique de la pêche, le programme Pêche en herbe donne aux jeunes l'occasion d'en apprendre davantage sur la biologie des poissons et l'importance de respecter l'environnement. Les activités offertes sur inscription permettent également à la relève d'obtenir un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans inclusivement. Ce programme est offert par la Fondation de la faune du Québec en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Cette année, nous célébrons avec fierté la 25e édition de la Fête de la pêche, un événement rassembleur qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la pêche. Pour souligner cet anniversaire, j'invite toute la population à participer aux nombreuses activités offertes partout au Québec. C'est une belle occasion de célébrer notre patrimoine naturel, tout en sensibilisant petits et grands à l'importance de protéger nos milieux aquatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

La Fête de la pêche attire annuellement près de 70 000 personnes partout au Québec.

Chaque année, plus de 695 000 adeptes de la pêche dépensent en moyenne 3 700 $ pour la pratique de leur activité. Ces dépenses représentent 1,3 milliard de dollars de valeur ajoutée dans l'économie québécoise.

Les participants sont invités à partager leurs expériences sur la page Facebook de la Fête de la pêche.

Pour découvrir le programme Pêche en herbe et vous y inscrire, consultez le site Web de la Fondation de la faune du Québec.

