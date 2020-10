Du 5 au 11 octobre, l'Autorité des marchés financiers souligne la 4e Semaine mondiale des investisseurs

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une 4e année, l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) participe activement à l'organisation et à la célébration de la Semaine mondiale des investisseurs (World Investor Week). Cette campagne de sensibilisation internationale promue par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a pour objectif de mettre en lumière le rôle clé que jouent les régulateurs pour éduquer et protéger les investisseurs.

L'Autorité propose cette année une programmation entièrement virtuelle, notamment en offrant des webinaires aux investisseurs et aux aînés, en plus d'assurer une présence très active sur les médias sociaux, là où l'on peut observer la diffusion et le partage d'information douteuse.

« Encore davantage en cette période de pandémie où l'on observe une recrudescence des tentatives de fraude sur Internet et via les médias sociaux, la Semaine mondiale des investisseurs est une occasion pour l'Autorité de se joindre à près d'une centaine de régulateurs et partenaires de partout dans le monde pour sensibiliser les investisseurs à l'importance de bien s'informer et de faire certaines vérifications, notamment sur son Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer, avant d'investir », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « L'Autorité tient d'ailleurs à rappeler aux investisseurs d'être très vigilants à l'égard des offres d'investissement trop belles pour être vraies et invite ceux qui seraient tentés d'investir leur argent eux-mêmes en utilisant des plateformes de courtage en ligne à considérer les risques importants que représente l'investissement autonome. »

Une formule 100 % numérique

Trois webinaires

Cette année, l'Autorité offrira pour la première fois un webinaire sur l'investissement autonome. Celui-ci vise à rappeler les principaux risques liés à la décision d'investir en bourse de façon autonome. Ce webinaire gratuit sera diffusé le 6 octobre. L'inscription y est toutefois obligatoire, car les places sont limitées. Un autre webinaire sera offert le 7 octobre aux représentants de l'industrie de la distribution de produits et services financiers. Ce webinaire présente les outils d'éducation financière disponibles au Québec qui peuvent être utilisés en appui aux conseils prodigués aux clients. Enfin, un webinaire sur l'investissement et la prévention de la fraude financière sera offert le 8 octobre aux membres de l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). L'Autorité poursuivra d'ailleurs cet automne son offre de webinaires à l'intention des personnes retraitées et aînées. Les associations ou groupes d'aînés intéressés par l'offre gratuite de webinaires peuvent communiquer avec le Centre d'information de l'Autorité au 418 525-0337.

Outils d'éducation financière

L'une des premières étapes avant d'investir est de connaître son profil d'investisseur. L'Autorité rend disponible un outil très convivial pour aider l'investisseur québécois à dresser et à mieux comprendre son profil d'investisseur.

L'Autorité a aussi développé d'autres jeux-questionnaires afin de permettre aux consommateurs de tester leurs connaissances sur les investissements ou sur la retraite.

Semaine mondiale des investisseurs

La Semaine mondiale des investisseurs a été lancée en 2017 par l'OICV et vise à promouvoir l'éducation et la protection des investisseurs en soulignant les initiatives des régulateurs participants à travers le monde (www.worldinvestorweek.org).

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

