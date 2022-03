Du 31 mars au 3 avril - L'ExpoHabitation de Montréal présentée par DuProprio est de retour au Stade olympique cette fin de semaine

Après une année de pause, les exposants sont prêts à offrir toute leur expertise aux visiteurs et à répondre à tous les projets, de l'appartement à la maison de campagne en passant par le chalet, l'unifamiliale, le plex et le condo. Ils présenteront également le meilleur de ce qui se fait sur le marché. Avec l'arrivée du printemps, voilà l'occasion parfaite pour s'inspirer et réaménager son chez-soi!

Pendant quatre jours, une variété de concours et de promotions exclusives attend les visiteurs. Des attractions, telles qu'une galerie d'art, des performances d'artistes en direct, deux maisons en taille réelle à visiter, des conférences, des visites virtuelles de maisons avec casques VR, des mascottes et une murale à colorier pour les plus petits, en font une sortie unique et mémorable pour toute la famille!

Parmi les experts qui seront présents à l'ExpoHabitation cette année :

DuProprio

La mission de DuProprio est d'aider les gens à vendre leur propriété par eux-mêmes et à économiser des milliers de dollars en commission. DuProprio, c'est aussi l'accompagnement de toute une équipe composée de notaires, d'évaluateurs, de coachs en immobilier et de conseillers du service à la clientèle, au bout du fil 7 jours sur 7 pour aider ses clients. DuProprio sera présent tout au long d'ExpoHabitation de Montréal pour présenter ses services avec, entre autres, des conférences gratuites sur des thèmes comme « comment vendre sans agent », et le concours « Tout pour vendre », qui permettra à un heureux proprio de mettre la main sur un forfait d'une valeur de 1 600 $.

Meubles RD

Meubles RD est un réseau d'une trentaine de succursales bien implantées partout en province. L'entreprise concentre une bonne part de ses activités sur la vente de meubles neufs et de qualité, tout en, comme à son origine, acquérant et revendant des lots de produits provenant d'autres détaillants, de fabricants, de grossistes, de distributeurs et autres. Meubles RD est fière de s'associer à l'ExpoHabitation de Montréal en tant que partenaire majeur dans le commerce du meuble et commanditaire du Pavillon Meubles et Électros. Découvrez le concept Meubles RD et tous leurs produits de marques reconnues : les conseillers Meubles RD vous attendent avec des promotions exclusives pendant toute la durée du Salon ainsi qu'une zone concours avec une chance de gagner un ameublement de condo complet!

Maison Usinée Confort Design

Ingéniosité et tranquillité d'esprit !

Maisons Confort Design est un fabricant de maisons et micro-habitations usinées basé à Mascouche. La fabrication de ces maisons s'effectue dans un environnement de haute technologie à l'abri des intempéries et permet d'assurer une qualité nettement supérieure à celles construites sur un chantier de construction. Confort Design est en mesure de répondre aux demandes du marché et d'aider les clients à obtenir une maison personnalisée qui répond à la fois à leur mode de vie et leurs besoins budgétaires.

La Micro-habitation signée Confort Design est à visiter durant le salon ExpoHabitation!

Vidéotron

Vidéotron est un joueur de premier plan dans le marché des télécommunications au Canada et propose plusieurs produits et services pour offrir une expérience client unique et des solutions innovantes, le tout, en ayant la meilleure équipe au service de ses clients. Vidéotron est fière de s'associer à l'ExpoHabitation en tant que commanditaire officiel de la billetterie en ligne.

Grâce à Vidéotron, achetez vos billets en ligne et économisez 2 $!

Les Industries Bonneville, plus de 60 ans d'innovation

Cette année, lors de l'ExpoHabitation, visitez en taille réelle le nouveau modèle Natur-Evo, le dernier-né de la populaire série Natur des Industries Bonneville. Conçu pour évoluer selon les besoins de ses occupants, l'aménagement initial de 1 008 pieds carrés est facilement ajustable, en plus d'être évolutif! En effet, la structure permet l'ajout d'un deuxième étage, et ce, même plusieurs années après avoir vécu au premier. À découvrir pendant les quatre jours de l'ExpoHabitation.

Informations pratiques :

https://expohabitation.ca/fr

Horaires 2022

Jeudi 31 mars 12 h à 21 h

Vendredi 1er avril 12 h à 21 h

Samedi 2 avril 10 h à 19 h

Dimanche 3 avril 10 h à 17 h

La billetterie du Stade olympique ferme 1 h avant la fermeture de l'événement.

Tarifs

Adultes 16 $

Adultes - en ligne 14 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants 13 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants- en ligne 11 $

Enfants (12 ans et moins) GRATUIT

BILLETERIE EN LIGNE

À propos de Marketplace Events

Marketplace Events crée des expositions pleines de vie qui permettent aux amateurs de rencontrer des experts en personne et de faire la découverte de produits et de services dans un environnement dynamique. L'entreprise produit 38 salons d'habitation grand public aux États-Unis, 16 au Canada et 9 salons d'artisans locaux. Chaque année, les 63 événements combinés de Marketplace Events réalisés au sein de 28 marchés attirent 20 000 exposants, 1,8 million de visiteurs et 2,8 millions de visiteurs virtuels uniques. L'entreprise emploie 150 personnes dans 14 bureaux et ses salons sont parmi les plus populaires et les plus anciens en Amérique du Nord. Les événements produits par Marketplace Events incluent notamment des salons de premier plan à Minneapolis, à Philadelphie, à Indianapolis, à Vancouver, à Calgary et à Montréal, dont plusieurs connaissent du succès dans leur marché depuis plus de 75 ans. MarketPlaceEvents.com

À propos d'Expo Media

Fondée en 2006, EXPO MÉDIA est une compagnie montréalaise spécialisée dans l'organisation de salons grand public. EXPO MÉDIA détient et produit le Salon international tourisme voyages en plus d'être gestionnaire du Salon national de l'habitation de Montréal, du Salon maisons et jardins d'Ottawa, du Salon habitat d'automne d'Ottawa, du Salon maisons et rénovation d'Ottawa et des salons ExpoHabitation et ExpoHabitation d'automne, des propriétés de Marketplace Events. ExpoMediaInc.com

SOURCE Parc olympique

Renseignements: Relations de presse, Corinne Turgy, Marelle communications, T.: 514-242-1106, [email protected]; Pour le Parc olympique : Cédric Essiminy, T. : 514-209-8176, [email protected]