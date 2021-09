Les douze jours se dérouleront sous la thématique Agir pour l'égalité

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La septième édition des Journées de la paix, une initiative du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, se tiendra du 21 septembre au 2 octobre. Se déroulant sous la thématique Agir pour l'égalité, cette édition nous invite à prendre conscience que chacune de nos actions individuelles et collectives a un impact direct sur le tissu social et les milieux de vie que nous partageons.

Une soixantaine d'activités sont proposées par autant de partenaires provenant des milieux communautaire, culturel, éducatif et philanthropique: ateliers, exposition, séances de yoga, concert, conférences, panels, méditation... La programmation 2021 aborde des sujets variés et complémentaires, notamment l'immigration, l'exil et l'accueil; la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique; l'égalité de genre; les femmes musulmanes, féministes et engagées; l'action citoyenne; les relations intergénérationnelles; la réalité des personnes en situation de handicap; la santé; les peuples autochtones; le racisme et les discriminations systémiques; et l'éducation à la paix et la prévention des conflits chez les enfants et les jeunes. (La programmation 2021 propose des activités en ligne et en présentiel.)

Une célébration virtuelle (21 septembre, 11h) soulignant la Journée internationale de la paix, présentée par le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale et la Ville de Montréal, donnera le coup d'envoi de la programmation et s'attardera à une réflexion ainsi qu'à une prise de parole sur la question autochtone.

SOURCE Journées de la paix

Renseignements: Relations de presse : Daniel Meyer, attaché de presse, [email protected], 514 233-3056 ; Isabelle Benoit et Stéphanie Girouard, cofondatrices et consultantes, Firme-conseil Filiale, [email protected]