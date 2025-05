LA MALBAIE, QC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Cet été, les visiteurs de tous âges sont attendus sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix pour Loto-Québec fait son Juste pour rire, le nouveau rendez-vous annuel 100 % gratuit.

Pendant les trois fins de semaine du 14 au 31 août, des soirées d'humour et plusieurs autres activités seront offertes du jeudi au dimanche, dans un concept semblable à celui que les visiteurs ont aimé en grand nombre l'an dernier. Loto-Québec et Juste pour rire annoncent du même coup que l'événement sera de retour à l'été 2026.

Benoit Lefrançois, vice-président à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques; Sylvain Parent-Bédard, PDG de Juste pour divertir; Pierre Maltais, directeur de l’expérience client au Casino de Charlevoix (Groupe CNW/Loto-Québec) Loto-Québec fait son Juste pour rire au complexe Hôtel-Casino de (Groupe CNW/Loto-Québec)

Hangar : rires et surprises

Salle de spectacle singulière de style cabaret, le Hangar sera l'élément central des festivités! Installée sur le site enchanteur du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, cette structure à l'allure et à l'ambiance uniques sera sans aucun doute le lieu par excellence pour rigoler un bon coup.

Quatre soirées gratuites tout en humour seront présentées du jeudi au dimanche au Hangar :

Soirée Juste pour rire Comédie club : la populaire formule du comedy club revient les jeudis et vendredis alors que plusieurs artistes se succéderont sur scène;

la populaire formule du revient les jeudis et vendredis alors que plusieurs artistes se succéderont sur scène; Show mystère : les samedis, le suspense est total puisque l'humoriste vedette reste secret jusqu'à son entrée sur la scène. Chaque soirée est une surprise;

les samedis, le suspense est total puisque l'humoriste vedette reste secret jusqu'à son entrée sur la scène. Chaque soirée est une surprise; Soirée Coup de cœur : les dimanches soir, des humoristes connus et aimés seront sur scène pour faire rire le public. Pas de mystère ici, les têtes d'affiche seront dévoilées au cours des prochaines semaines.

La programmation complète et tous les détails se trouvent sur le site Web de Loto-Québec fait son Juste pour rire.

Activités et animation dès 16 h

Le site de Loto-Québec fait son Juste pour rire s'animera dès 16 h tous les soirs durant l'événement. Le public pourra s'y rassembler pour regarder les spectacles sur écran géant à la belle étoile ou encore pour casser la croûte au camion de nourriture de rue. Plusieurs activités pour la famille y seront aussi proposées.

Loto-Québec est fière d'offrir ce rendez-vous unique sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix et invite les visiteurs à s'y rejoindre dès le 14 août.

Citations

« Loto-Québec est un partenaire de longue date de l'équipe de Juste pour rire. Depuis plus de 15 ans, nous sommes l'un des principaux collaborateurs des événements à Montréal et à Québec. Lorsque l'occasion de créer un projet sur mesure pour la région de Charlevoix s'est présentée, il était tout naturel de nous associer à cette organisation de confiance. Nous sommes heureux d'offrir une expérience de divertissement de grande qualité tant aux résidents de la région qu'aux touristes », souligne Benoit Lefrançois, vice-président à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques de Loto-Québec.

« Grâce à notre partenariat avec Loto-Québec, on est fiers d'aller à la rencontre du public de Charlevoix, et d'ainsi contribuer à notre mission de faire rire les gens partout dans le monde avec une programmation riche, éclatée et diversifiée », ajoute Sylvain Parent-Bédard, président et directeur général de Juste pour divertir.

« Loto-Québec a à cœur de s'impliquer dans la région et d'ainsi générer des retombées importantes pour Charlevoix. Au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, on ne pourrait être plus fiers d'offrir encore cette année un événement d'envergure comme celui-ci. Le concept proposé l'an dernier a été accueilli avec enthousiasme par le public. On se donne rendez-vous pour profiter des belles soirées d'août, se rassembler et rire ensemble », mentionne Pierre Maltais, directeur général de l'expérience client du Casino de Charlevoix et du Salon de jeux de Québec.

