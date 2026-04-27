Du 11 au 15 mai 2026 à Trois-Rivières - L'Acfas invite le grand public à célébrer la science

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Du 11 au 15 mai prochain, le 93e Congrès de l'Acfas réunira la communauté scientifique à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), mettant en lumière la portée, la vitalité et la diversité des sciences en français. Et comme le veut la tradition, le plus grand rassemblement multidisciplinaire de la francophonie réserve une place toute spéciale au public, avec un large éventail d'activités à la fois amusantes, éducatives et ouvertes à tous gratuitement.

Tout au long du congrès, la population est invitée à découvrir la science autrement en rencontrant des chercheuses et chercheurs pour explorer des enjeux actuels dans un format accessible et divertissant. La liste complète des activités spéciales est disponible sur le site web de l'Acfas au www.acfas.ca/evenements/congres/programme/culture-scientifique. Puisque les places sont limitées dans certains cas, mieux vaut faire sa réservation à l'avance.

Parmi les rendez-vous à surveiller, le Lundi HiHi promet des éclats de rire à travers des explications scientifiques animées et des théories surprenantes. Les personnes présentes de 20 h à 22 h à la Chasse‑Galerie de l'UQTR auront donc la preuve que l'humour et la science peuvent coexister!

Le mardi 12 mai, c'est la Vieille prison de Trois-Rivières qui accueillera les visiteurs de 18 h à 22 h pour faire découvrir le domaine fascinant de la science forensique avec l'activité Une nuit en prison. Cette soirée permettra de revenir sur l'histoire de l'ordre public et de remonter le fil des événements qui précèdent l'incarcération, comme les traces et les enquêtes.

La Cathédrale de Trois-Rivières sera pour sa part un lieu d'immersion totale alliant musique, science et patrimoine, le mercredi 13 mai de 8 h à 10 h. L'activité Quand l'air devient musique et parfum offrira des démonstrations musicales et des expériences olfactives en direct, démontrant la réaction des sens et la façon dont le cerveau construit des perceptions complexes à partir de signaux invisibles.

Le jeudi 14 mai, l'activité Le corps territoire offrira au public une série de performances théâtrales et artistiques explorant le parcours de personnes confrontées aux réalités de la culture du viol et aux normes imposées sur les corps et les identités. Cette soirée, qui se déroulera au café le Nord-Ouest de 20 h à 22 h, invitera à réfléchir aux questions liées aux consentements sexuels, au bien-être psychosexuel ainsi qu'au respect des limites de soi.

Au total, la programmation officielle contient une vingtaine d'activités de culture scientifique aussi variées et enrichissantes les unes que les autres.

« Accueillir le Congrès de l'Acfas est un immense honneur pour l'UQTR. Des milliers de scientifiques se rassembleront ici pour démontrer la force de la recherche universitaire et l'importance de produire du savoir en français. Cet événement, rendu possible par l'engagement de toute notre communauté et de nos partenaires, rapproche la science de la population et prépare la relève. L'occasion est parfaite pour les citoyennes et citoyens de venir plonger dans l'univers de la recherche scientifique, mais surtout de le faire par la voie d'événements et de présentations qui visent spécifiquement le grand public », souligne Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois‑Rivières.

Rappelons que la tenue du 93e Congrès annuel de l'Acfas à l'UQTR est rendue possible grâce au soutien de partenaires essentiels, dont Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, Covariance et la Fondation de l'UQTR.

SOURCE Université du Québec à Trois-Rivières

Renseignements et coordination d'entrevues : Jean-François Hinse - Conseiller en communication, Responsable des relations avec les médias, Service des communications et des relations avec les diplômés - UQTR, Cell. : 819 244-4119, Courriel : [email protected]