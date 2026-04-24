Près de 700 000$ investis dans deux campus - L'UQTR continue d'innover en sciences de l'éducation

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses environnements d'apprentissage en inaugurant deux classes flexibles à la fine pointe de la technologie dans ses campus de Trois‑Rivières et de Drummondville. Réalisé grâce à un investissement de 670 000 $, ce projet bénéficiera particulièrement aux enseignants et étudiants du Département des sciences de l'éducation.

Pensées pour s'éloigner du modèle traditionnel de la salle de classe, ces nouvelles installations misent sur un aménagement modulable et des équipements numériques spécialisés (projecteurs, tableaux interactifs, postes informatiques), permettant d'adapter rapidement l'espace selon les activités pédagogiques. Elles offrent ainsi un terrain idéal pour expérimenter des approches actives, collaboratives et différenciées.

« Les sciences de l'éducation ont pour mission d'explorer et d'analyser de nouvelles méthodes d'enseignement. Avec les classes flexibles, nous disposons d'un espace concret pour tester des approches innovantes et préparer les futurs enseignants à des pratiques adaptées aux réalités contemporaines », souligne Léna Bergeron, professeure au Département des sciences de l'éducation.

Ces environnements d'apprentissage permettent donc aux futurs enseignants de développer leur capacité à gérer des configurations variées, à adapter leurs pratiques et à favoriser l'autonomie des élèves. Ils s'inscrivent pleinement dans les principes des pédagogies actives, qui encouragent la collaboration, la responsabilisation et l'engagement des apprenants.

Transformer l'enseignement et la recherche à l'ère numérique

Ces nouvelles installations s'ajoutent à la Classe d'innovations technopédagogiques en éducation, une véritable classe-laboratoire inaugurée en 2023 grâce à un investissement de 290 000$, où les futurs enseignants sont initiés aux plus récentes technologies utilisées en classe.

« En investissant dans des infrastructures modernes et des technologies de pointe, l'UQTR réaffirme son engagement à enrichir l'expérience étudiante, à soutenir l'innovation pédagogique et à ouvrir de nouvelles perspectives en recherche. Ce projet structurant contribue également à renforcer l'attractivité de nos programmes en sciences de l'éducation pour la relève étudiante qui souhaite faire carrière dans ce domaine », explique Christian Blanchette, recteur de l'UQTR.

SOURCE Université du Québec à Trois-Rivières

Renseignements et coordination d'entrevues : Jean-François Hinse - Conseiller en communication, Responsable des relations avec les médias, Service des communications et des relations avec les diplômés - UQTR, Cell. : 819 244-4119, Courriel : [email protected]