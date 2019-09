DT MedTech annonce la première implantation aux États-Unis du système de remplacement complet de la cheville Hintermann Series H3™ au centre médical Lakewood Ranch

Le système de remplacement complet de la cheville Hintermann Series H3™ est indiqué comme implant non cimenté pour remplacer l'articulation de la cheville lorsqu'elle est douloureuse en raison de l'arthrite, notamment l'arthrose primaire, l'arthrose post-traumatique ou l'arthrite secondaire attribuable à une maladie inflammatoire (p. ex. la polyarthrite rhumatoïde, l'hémochromatose, etc.).

Le Dr Beat Hintermann, chirurgien du pied et de la cheville de renommée mondiale, a conçu les systèmes de remplacement complet de la cheville Hintermann Series H2® et Hintermann Series H3™. Le Dr Hintermann déclare : « Depuis le lancement du H3 à l'extérieur des États-Unis il y a 18 ans, l'un de mes objectifs est d'offrir le H3 aux États-Unis. Nous avons franchi une étape clé en juin de cette année lorsque la PMA l'a homologué. Cette première intervention chirurgicale signifie que davantage de patients auront accès à ce dispositif et aux résultats cliniques positifs obtenus ailleurs dans le monde. »

Le Dr Cottom remarque : « Ayant effectué des centaines de remplacements complets de la cheville, je suis ravi que nous ayons maintenant la possibilité aux États-Unis d'offrir à nos patients le système de remplacement complet de la cheville avec contrainte partielle Hintermann Series H2® (H2) ou le système sans contrainte H3 selon les besoins du patient et son anatomie. Puisque les chevilles touchées par l'arthrite diffèrent parfois, il importe de disposer d'options pour l'implantation afin d'obtenir des résultats positifs. »

David Reicher, président et chef de la direction de DTM, affirme : « Nous ne pouvons être plus heureux d'offrir cette solution complète de remplacement de la cheville aux chirurgiens du pied et de la cheville ainsi qu'à leurs patients. Les spécialistes ont besoin d'un seul ensemble d'instruments lors des interventions primaires de remplacement complet de la cheville avec le H2 et le H3, et aussi lors des interventions de remplacement complet de la cheville avec le H2 à des fins de correction ou de désassemblage. Nous prévoyons la mise en marché complète du H3 aux États-Unis en décembre de cette année, alors que nous continuons de mettre l'accent sur la formation intensive de nos chirurgiens. »

