QUÉBEC, MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - DS Avocats, un cabinet d'avocats d'affaires international, dont le siège social canadien est situé à Québec et à Montréal, et Burstall LLP, un cabinet d'avocats d'affaires très respecté, basé à Calgary, ont conclu une entente pour combiner leurs équipes, leurs expertises et leurs affaires. Depuis le 1er juillet 2021, Burstall LLP a fusionné avec DS Avocats et a changé son nom en DS Burstall.

Cet accord historique accélérera la transformation de l'industrie des services juridiques au Canada en offrant une solution alternative distinctive aux entreprises de partout au pays, actives dans les marchés nationaux et internationaux, tout en offrant à une clientèle avertie un accès immédiat à toute la gamme d'expertises commerciales et juridiques requises pour atteindre les objectifs de leurs plans d'affaires et leurs priorités financières corporatives.

« Nous sommes très heureux et enthousiasmés par cette fusion qui profitera à nos clients et à notre équipe professionnelle. Nous aurons maintenant accès à un réseau plus vaste et plus diversifié de professionnels du droit partout au Canada et à l'étranger, avec de meilleurs systèmes, une meilleure technologie et un meilleur soutien administratif, pour renforcer notre incroyable équipe d'avocats, de parajuristes, d'assistants juridiques et notre personnel de soutien », a affirmé Robert Verbuck, associé directeur de DS Burstall.

Les clients de DS Avocats seront en mesure de tirer parti du sens stratégique de l'équipe de professionnels qualifiés de DS Burstall qui possède une expertise et une expérience approfondies en droit des affaires, en financement des entreprises, en marchés financiers et en réglementation des valeurs mobilières, en fusions et acquisitions, en droit corporatif et gouvernance d'entreprise, en droit du travail, en règlement des différends, en droit bancaire, en droit de l'énergie et en droit du cannabis. De même, les clients de DS Burstall auront désormais accès à une vaste expertise dans d'autres spécialités, incluant la fiscalité, le commerce, l'immobilier et les services financiers, partout au Canada et à l'étranger.

Avec l'ajout de cette nouvelle équipe d'avocats de Calgary, le réseau DS Avocats compte maintenant six bureaux à travers le Canada, soit Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver. Cela s'ajoute à sa présence internationale en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, avec un total de plus de 400 praticiens du droit des affaires à travers un réseau de bureaux dans 23 villes et 13 pays.

« Cette entente de fusion est une réalisation stratégique majeure pour les deux cabinets et elle constitue une autre étape importante dans la croissance de DS Avocats », a déclaré Richard Laramée, président du conseil d'administration de DS Avocats Canada. « Notre cabinet se consacre au milieu des affaires du Canada. Nos philosophies et valeurs communes, notre pensée novatrice et axée sur des solutions et notre expertise combinée profiteront à nos clients et nous permettront d'atteindre davantage nos objectifs mutuels de continuer à répondre à leurs besoins et à dépasser leurs attentes tant au Canada qu'ailleurs dans le monde ».

À propos de DS Burstall :

Burstall LLP était un cabinet d'avocats boutique basé à Calgary, avec une histoire remarquable de service aux entreprises et aux entrepreneurs pendant plus de 50 ans, commençant sous le nom de Burstall, Clarke, Jones et Coady, puis, ces dernières années, sous le nom de Burstall Winger Zammit LLP. Son équipe d'avocats expérimentés valorise l'accessibilité, le contact personnel et la mise en œuvre de services rentables. L'approche axée sur le client de Burstall permet à l'équipe de mieux répondre aux besoins des clients, en fournissant des services juridiques stratégiques, ainsi que des conseils et des solutions pour paver la voie à la croissance des clients et au succès de leurs projets. Pour plus d'information : burstall.com/

À propos de DS Avocats Canada :

DS Avocats a été fondée en 2007 à Québec et s'est associée au groupe DS en 2013. Avec six bureaux au Canada, situés à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver, le cabinet se spécialise en droit des affaires, principalement en fusions et acquisitions, en financement et en fiscalité. Son équipe multidisciplinaire offre une gamme complète de services juridiques, partout au Canada, à une clientèle diversifiée et internationale. À l'échelle mondiale, DS Avocats regroupe plus de 400 praticiens du droit des affaires à travers un réseau de 23 bureaux répartis sur quatre continents. Pour plus d'information : dsavocats.com/

SOURCE DS Avocats Canada

Renseignements: Pour information des médias : Calgary, Robert Verbuck, T: +1 403 234-3332, C: [email protected]; Québec/Montréal, Anne-Julie Lemieux, T: +1 514 360-5090, C: [email protected]