TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Drybar, la marque de produits capillaires de prestige Helen of Troy créés pour réaliser des brushings parfaits, étendra sa présence au Canada ce printemps en offrant ses produits dans plus de 140 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, ainsi qu'en ligne.

Les produits capillaires de prestige Drybar sont maintenant offerts dans certains magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix au Canada. (Groupe CNW/Helen of Troy Limited)

En effet, Drybar offrira un assortiment de plus de 100 produits de qualité professionnelle, y compris des shampooings, des revitalisants, des outils, des accessoires et des produits de coiffage, pour aider les clients à réaliser et à entretenir des brushings faciles chez eux, et ainsi à se sentir en beauté en tout temps!

« Nous sommes très heureux de notre nouveau partenariat avec le détaillant Shoppers Drug Mart au Canada. Nous assistons à un essor de la catégorie capillaire de prestige et nous croyons que Drybar propose vraiment un éventail unique de produits capillaires, d'outils et d'accessoires de première qualité qui permettent de créer le système parfait pour réaliser de superbes coiffures chez soi, tous les jours », déclare Shannon Gorman, directrice principale du marketing, Drybar.

Voici quelques-unes seulement des meilleures combinaisons de produits de cette nouvelle gamme de prestige chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix que Drybar propose aux consommateurs pour les aider à paraître et à se sentir au mieux :

Sèche-cheveux Buttercup (269 $ PDSF) + Scellant lissant miracle Liquid Glass (46 $ PDSF)

Brosse sèche-cheveux ovale Double Shot (209,50 $ PDSF) + Shampooing sec Detox (38 $ PDSF)

Fer à coiffer interchangeable Mixologist (269 $ PDSF) + Spray de finition 3-en-1 Triple Sec (39,50 $ PDSF)

Les produits Drybar sont fabriqués sans parabènes ni sulfates, ils sont respectueux des animaux et se déclinent dans un choix de parfums signature.

En décembre 2023, Drybar a annoncé son association avec le coiffeur styliste vedette Bryce Scarlett, qui agira à titre de directeur officiel de style et ambassadeur de la marque Drybar. Il partagera toutes ses techniques préférées et la manière de réaliser certains de ses styles les plus aimés @thedrybar sur Instagram et TikTok.

À PROPOS DE DRYBAR

Chez Drybar, notre philosophie est simple. Se donner un objectif et le réaliser à la perfection. Pour nous, cet objectif est le brushing parfait. Avec ce même objectif en tête, Drybar a créé une ligne de produits, outils et accessoires de qualité professionnelle pour créer un brushing parfait et l'entretenir chez vous afin que vous puissiez vous sentir bien et en confiance tous les jours! Aujourd'hui, la gamme de produits en pleine expansion Drybar est vendue dans les boutiques Drybar aux États-Unis, chez Ulta, Sephora, Chatters, dans certains magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et chez des détaillants en ligne, ainsi que sur le site drybar.com.

À PROPOS DE HELEN OF TROY LIMITED

Helen of Troy Limited (NASDAQ : HELE) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les produits de grande consommation, qui propose des produits et des solutions innovantes à ses clients par le biais d'un portefeuille diversifié de marques renommées et largement reconnues, notamment OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools, Drybar et Curlsmith. L'entreprise désigne parfois ces marques comme ses « marques chefs de file ». Toutes les marques mentionnées dans ce document appartiennent à Helen of Troy Limited (ou à ses filiales) et sont utilisées en vertu d'une licence accordée par leurs concédants respectifs. Les marques Revlon et Bed Head sont utilisées par Helen of Troy en vertu d'une licence accordée par leurs concédants respectifs.

