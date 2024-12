Droit de grève - Réaction de la CSN aux propos du ministre du Travail

MONTRÉAL, le 23 déc. 2024 /CNW/ - La présidente de la CSN, Caroline Senneville, réagit aux propos du ministre du Travail, Jean Boulet, concernant le droit de grève et la possible révision du Code du travail.

« Nous invitons le ministre Boulet à y réfléchir à deux fois ; l'utilisation de l'article 107 par le ministre fédéral du Travail est actuellement contestée devant les tribunaux et pourrait bien être jugée non constitutionnelle.

À la CSN, on travaille toujours fort à la négociation, personne ne vote la grève par plaisir. Pour qu'il y ait moins de conflits, il faut se doter de mécanismes efficaces et accessibles de médiation et de conciliation et non pas travailler pour déséquilibrer le rapport de force en faveur des employeurs.

Rappelons que des conflits de travail ne sont pas tous déclenchés par des grèves. Certains le sont par les employeurs eux-mêmes, alors qu'ils placent leurs travailleuses et leurs travailleurs en lock-out. On constate d'ailleurs une hausse de l'utilisation de cette tactique patronale au cours de la dernière année. Les employeurs ont aussi souvent recours à des briseurs de grève alors que le Code du travail l'interdit. Le ministre devrait se pencher là-dessus, car les conséquences pour les employeurs sont minces et tout cela prolonge inutilement les conflits. »

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Noémi Desrochers, 514 216-1825, [email protected]