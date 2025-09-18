TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Il est temps que le Canada assume son devoir de faire du droit à l'alimentation une réalité pour tout le monde.

Aujourd'hui, Centres communautaires d'alimentation du Canada a la grande fierté de vous présenter son nouveau nom : Droit à l'alimentation. En tant qu'organisation caritative nationale, nous travaillons à contrer l'insécurité alimentaire par un modè novateur axé sur la dignité. Le nom Droit à l'alimentation exprime d'emblée le principe commun au cœur de notre action : un accès à la nourriture axé sur le respect et la conviction profonde que manger est un droit, pas un privilège.

« Les taux d'insécurité alimentaire n'ont jamais été aussi élevés au Canada, explique Nick Saul, président et directeur général de Droit à l'alimentation. Dix millions de personnes au pays, dont 2,5 millions d'enfants, ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. Certaines communautés, y compris les Autochtones, les Noir•e•s et les personnes en situation de handicap, sont touchées de manière disproportionnée en raison de discriminations systémiques perpétrées sur des générations. Devant cette crise, nous choisissons d'agir sans détour. À vrai dire, nous redoublons d'efforts pour créer des espaces alimentaires respectueux et inclusifs qui répondent aux besoins de nos diverses communautés et pour parler avec urgence des solutions à cette crise. »

Droit à l'alimentation, n'est pas qu'un changement d'image - c'est un appel à l'action. C'est un rappel que nous pouvons faire mieux et que l'alimentation est un droit et non un privilège.

Notre nouveau nom repose sur une puissante vérité : dans un pays aussi prospère que le nôtre, il y en a assez pour tout le monde. Si la pauvreté et l'insécurité alimentaire persistent au Canada, ce n'est pas par manque de ressources, mais en raison de choix politiques. Il est tout simplement inacceptable d'abandonner ainsi autant de nos Concitoyen•ne•s.

Aux côtés de nos 450 partenaires, nous prouvons que la nourriture peut renforcer les communautés, redonner du pouvoir d'agir aux gens et porter des revendications de changement. Avec notre nouveau nom, nous unissons nos voix à celles de nos allié•e•s : il est temps que le Canada assume son devoir de faire du droit à l'alimentation une réalité pour tout le monde.

À propos de Droit à l'alimentation

Droit à l'alimentation est une organisation nationale qui transforme la façon dont on aborde l'insécurité alimentaire grâce à un modèle novateur axé sur la dignité.

Avec nos 450 partenaires partout au pays, nous créons des espaces respectueux où les gens peuvent accéder à des aliments sains, développer leurs compétences, tisser des liens avec leur communauté et revendiquer des politiques publiques plus inclusives. Ensemble, nous faisons grandir un mouvement d'organisations alimentaires communautaires efficaces et à l'écoute, qui savent que la nourriture, c'est bien plus que ce que l'on retrouve dans l'assiette; c'est aussi la dignité, le bien-être, la communauté et la justice. Fondé en 2012 sous le nom de Centres communautaires d'alimentation du Canada, Droit à l'alimentation continue aujourd'hui de porter un engagement national pour l'accès universel à une bonne alimentation.

