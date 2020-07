Dre Bonnie Henry remporte le Prix du président 2020 pour l'excellence en relations publiques et en gestion de la communication présenté par la Société canadienne des relations publiques

« Dre Henry, vous vous êtes démarquée comme une des communicatrices les plus talentueuses et les plus efficaces tout au long de la pandémie du COVID-19, en nous aidant à demeurer en sécurité grâce à un message constant et une voix qui inspire la confiance et le calme au sein du public, a dit M. Vrsnik. Au cœur de cette crise, la plus importante que cette génération ait connue, vous avez démontré à quel point il est important pour les dirigeants de communiquer efficacement et avec transparence les plus récents développements et motiver des changements de comportement dans notre vie de tous les jours afin de protéger la santé et la sécurité des Britanno-Colombiens. »

Principale responsable de la santé publique en Colombie-Britannique, Dre Bonnie Henry a dirigé la réaction de la province face au COVID-19. Par des interventions publiques quotidiennes et d'innombrables entrevues, elle continue de garder le public au fait tout en encourageant les gens à faire de bons choix à propos de leur santé. Son leadership, ses conseils sans compromis et son message « Soyez gentils, calmes et en sécurité » en ont fait une des plus efficaces communicatrices de santé publique pendant ces temps difficiles.

« Je remercie la Société canadienne des relations publiques de cet hommage, que j'accepte avec reconnaissance, dit Dre Bonnie Henry. Depuis la première éclosion du COVID-19 dans la province, notre objectif a toujours été de communiquer les risques associés au virus, ses impacts sur la communauté et les mesures que chacun et chacune d'entre nous peuvent prendre afin de conserver notre province en sécurité et protéger nos personnes chères. Pour la suite, en sachant que la pandémie est loin d'être terminée, nos priorités demeurent inchangées. »

Chaque année, le Prix du président pour l'excellence en relations publiques et en gestion de la communication est remis à un Canadien qui n'est pas communicateur de profession, mais qui sait démontrer un leadership exceptionnel en communication et une excellence en gestion de la communication. Dre Bonnie Henry devient la onzième lauréate de ce prix, remis auparavant à l'astronaute Chris Hadfield, l'athlète olympique Clara Hughes, Dre Joanne Liu de Docteurs sans frontières et Rick Hansen, de la Fondation Rick Hansen, entre autres.

Le Prix du Président pour l'excellence en relations publiques et en gestion de la communication de cette année a été rendue possible en partie par la commandite de 7-Eleven Canada.

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif de professionnels qui se consacrent à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à former une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnels, la collaboration avec les grands influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.



