Dragonfly Therapeutics annonce l'expansion multicible de sa collaboration avec Merck pour utiliser la plate-forme TriNKET™, exclusive à Dragonfly, afin de mettre au point de nouveaux candidats thérapeutiques dans les secteurs de l'oncologie, des maladies infectieuses et des troubles immunitaires

WALTHAM, Massachussetts, 19 mars 2020 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly ») annonce aujourd'hui l'élargissement de sa collaboration stratégique avec Merck, connue sous le sigle MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, pour découvrir, mettre au point et commercialiser un certain nombre d'immunothérapies s'appuyant sur les candidats de Dragonfly tirant parti des cellules tueuses naturelles (« NK ») pour traiter des troubles visant l'oncologie, les maladies infectieuses et le système immunitaire.

En vertu de l'entente, Dragonfly accorde à Merck, par l'entremise de sa filiale, l'option de concéder sous licence les droits de propriété intellectuelle mondiaux exclusifs de plusieurs candidats mis au point grâce à la plate-forme technologique TriNKET™ de Dragonfly pour un certain nombre de nouvelles cibles. Merck versera à Dragonfly environ 47,5 millions $ sous la forme d'un paiement initial en espèces et d'un placement en actions dans la société. De plus, Dragonfly est admissible à des paiements d'étape supplémentaires associés au développement, à l'approbation réglementaire et aux ventes, ainsi que des redevances potentielles sur les ventes de produits approuvés.

« Merck est un chef de file mondial en matière d'élaboration de médicaments touchant un grand nombre de domaines thérapeutiques. Cette société a fourni à maintes reprises des options de traitement révolutionnaires aux patients; c'est aussi un partenaire fantastique pour nous, et ce, depuis des années », déclare Bill Haney, cofondateur et chef de la direction à Dragonfly Therapeutics. « Nous sommes ravis de porter notre collaboration avec Merck au-delà de l'oncologie pour inclure les maladies infectieuses et les troubles immunitaires, où nous estimons que nos nouveaux traitements tirant parti de cellules NK présentent d'excellents avantages en tant que candidats-médicaments. »

« Nous sommes heureux des progrès réalisés à ce jour, collaborant avec nos collègues à DragonFly, et avons très hâte d'élargir nos travaux pour inclure des candidats thérapeutiques supplémentaires », affirme le Dr Dean Li, vice-président directeur à la médecine translationnelle et aux découvertes, Merck Research Laboratories.

À propos de Dragonfly

La société Dragonfly Therapeutics s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie, TriNKET™, pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

