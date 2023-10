TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Dr. Oetker a officiellement lancé UNE PART POUR TOUS, une campagne de quatre semaines au profit de Banques alimentaires Canada et de ceux qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire. La société encourage les Canadiens à contribuer à l'atteinte d'un objectif de 150 000 $ simplement en achetant l'un des délicieux produits de pizza ou de dessert Dr. Oetker.

Jusqu'au 24 novembre, cinquante sous provenant de l'achat de n'importe quelle pizza de Dr. Oetker (p. ex., Giuseppe, Casa Di Mama ou Ristorante) et de n'importe quel dessert (p. ex., mélange pour garniture à tarte au citron Shirriff) seront remis à Banques alimentaires Canada. De plus, dans le cadre de la campagne UNE PART POUR TOUS, les consommateurs peuvent participer à un concours et courir la chance de gagner un don de 2 500 $ au profit d'une banque alimentaire locale de leur région. Une banque alimentaire sera sélectionnée pour recevoir le don tous les jours pendant 20 jours. Dans le cadre de ces initiatives, Dr. Oetker fournira 150 000 $ pour appuyer les collectivités dans leur lutte contre la faim.

« L'insécurité alimentaire est un problème omniprésent qui touche beaucoup trop de personnes et de familles partout au pays, a déclaré Indresh Kohli, directeur général du marketing, Dr. Oetker. En tant que fabricant local, Dr. Oetker soutient depuis longtemps les collectivités locales partout au Canada. Nous sommes fiers de contribuer à rehausser la discussion sur un enjeu national important et d'appuyer le travail remarquable de Banques alimentaires Canada. »

La campagne est tout à fait conforme à la vision de Dr. Oetker, un petit geste peut faire la différence, et au fait que de petits moments agréables d'échange autour de la nourriture influencent grandement notre bonheur.

Banques alimentaires Canada a signalé près de 1,5 million de visites dans les banques alimentaires du Canada en mars 2022, soit une augmentation de 15 % par rapport à mars 2021 et de 35 % par rapport à mars 2019. Dans l'ensemble, le nombre de visites aux banques alimentaires a grimpé en flèche depuis 2019, affichant la plus forte augmentation d'une année à l'autre depuis les contrecoups de la récession de 2008. Malheureusement, les enfants représentent le tiers des usagers des banques alimentaires.

« Alors que le recours aux banques alimentaires atteint un sommet historique, nous remercions sincèrement Dr. Oetker d'avoir lancé la campagne Une part pour tous et tous ceux qui l'appuient, a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. C'est grâce au soutien généreux de personnes et d'entreprises comme Dr. Oetker que les banques alimentaires sont en mesure de rester bien approvisionnées, prêtes et fortes et que nous pouvons continuer à travailler à la réalisation de notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Grâce au travail de Banques alimentaires Canada, plus de 28 millions de livres de nourriture ont été reçues par le réseau des banques alimentaires et plus de 25 millions de dollars ont été distribués pour aider à répondre aux besoins croissants.

Pour obtenir de plus renseignements sur la campagne UNE PART POUR TOUS, consulter : https://www.oetker.ca/fr_CA/une-part-pour-tous

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec un réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, en mars de l'année dernière, ont effectué près de 1,5 million de visites à ces organismes, selon notre rapport Bilan-Faim de 2022. Au cours des dix dernières années, en tant que système, nous avons fourni et distribué plus de 1,4 milliard de livres de nourriture, et Banques alimentaires Canada a investi près de 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site Web foodbankscanada.ca.

À propos de Dr. Oetker - De notre cuisine familiale à la vôtre :

En 1891, le Dr August Oetker a fondé notre entreprise familiale en ouvrant sa pharmacie à Bielefeld, en Allemagne. Sa première grande percée en boulangerie? Une formule de poudre à pâte prête à l'emploi qui donnait aux boulangers même inexpérimentés la confiance nécessaire pour créer des gâteaux parfaits à chaque fois. D'autres innovations ont suivi rapidement, notamment le sucre vanillé, l'amidon de blé, les arômes et les mélanges pour desserts. L'entreprise s'est développée dans plus de 40 pays et est arrivée au Canada pour la première fois en 1960. Depuis 2003, nous sommes reconnus pour nos délicieuses pizzas surgelées, à la suite du lancement de notre gamme Ristorante. Entreprise familiale jusqu'à ce jour, notre dévouement à l'égard de la qualité et de l'innovation continue de rassembler les gens et les familles, de leur permettre de profiter de délicieuses expériences culinaires et de leur offrir un petit « goût de repas fait maison ».

SOURCE Dr. Oetker

Renseignements: Kelly Gleeson, [email protected], 604 240-6231