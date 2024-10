MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Groupe Vision est fier d'annoncer que le Dr Mark Cohen, PDG et cofondateur de Groupe Vision, a été désigné l'un des lauréats du Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY 2024 au Québec. Cette reconnaissance souligne les réalisations entrepreneuriales des personnes et des entreprises à succès qui font preuve de vision et de leadership, et braque les projecteurs sur les efforts exceptionnels du Dr Cohen en matière d'innovation au cours des 20 dernières années et son engagement à transformer le secteur des soins de la vue au Canada.

Le leadership du Dr Cohen correspond à l'esprit du Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY 2024 au Québec, qui consiste à identifier des possibilités d'innovation et à avoir une influence positive sur les clients. En 2020, le Dr Cohen a saisi l'occasion de soutenir la société et les gouvernements à travers le Canada en réalisant des chirurgies de la cataracte financées par des fonds publics dans les installations existantes de Groupe Vision. Cette initiative pionnière a contribué à soutenir le système de santé canadien en remplissant des contrats de réalisation de chirurgies de la cataracte pour le secteur public, réduisant ainsi les délais d'attente pour les Canadiens ayant besoin d'un traitement.

Aujourd'hui, Groupe Vision est le plus grand groupe privé de soins de santé au Canada, possédant plus de 12 marques et 70 cliniques pouvant traiter divers troubles visuels, dont les erreurs de réfraction, les dysfonctionnements du cristallin, les cataractes, le glaucome et les problèmes de rétine. Une telle réalisation a été possible grâce aux visées d'expansion par acquisition et d'intégration verticale du Dr Cohen, qui a su positionner l'entreprise comme un chef de file visionnaire à l'avenir prometteur.

« Je suis déterminé à offrir aux Canadiens des solutions novatrices qui répondent à leurs besoins en soins de la vue, et je me sens privilégié de me tenir aux côtés de leaders remarquables issus de différents secteurs qui prospèrent en mettant sur pied des entreprises durables qui changent la vie des clients qu'ils servent », a déclaré le Dr Cohen.

Groupe Vision, dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file nord-américain en matière de correction de la vue et de services d'ophtalmologie. Forte de quelque 100 chirurgiens et de plus de 70 cliniques, l'entreprise réalise plus de 100 000 interventions chaque année, y compris des corrections de la vue au laser et des chirurgies de la cataracte. Groupe Vision est fier de collaborer avec des institutions de santé canadiennes pour offrir des chirurgies de la cataracte financées par des fonds publics. Cette initiative réduit considérablement les temps d'attente et allège la pression sur le système public de santé afin de constamment améliorer la santé des Canadiens partout au pays.

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY met en lumière les entrepreneurs visionnaires qui excellent en matière d'innovation, de croissance et de leadership. En reconnaissant les personnes qui relèvent des défis complexes, EY célèbre ceux et celles qui contribuent à bâtir un monde professionnel meilleur. Les participants au Grand Prix font partie d'un réseau mondial exclusif qui favorise les connexions, le succès et la croissance à long terme.

Le jury indépendant de 2024 pour le Québec se composait de leaders d'entreprises d'exception telles que Pelra Azondekon, directrice générale d'asterX | Québecor, et Madeleine Paquin, ancienne PDG de Logistec Corporation.

Les commanditaires nationaux du Grand Prix de cette année incluent Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

