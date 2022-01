Dr Luc Boileau nommé directeur national de santé publique par intérim

QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui avoir été informé de la décision du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, de quitter ses fonctions. Il a tenu, pour l'occasion, à rendre hommage au travail colossal réalisé par Dr Arruda depuis le début de la pandémie.

M. Arruda sera remplacé de façon intérimaire par le Dr Luc Boileau. Médecin diplômé de l'Université de Sherbrooke et détenteur d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal et d'un fellowship de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, M. Boileau est président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) depuis 2015. Avant son mandat à l'INESSS, il a notamment été président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie et président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Par ses fonctions, il est présent comme conseiller expert du gouvernement depuis le tout début de la pandémie.

« Le Dr Arruda nous a guidés, il nous a protégés avec beaucoup d'honnêteté et d'humanité. Au nom de la nation québécoise, je veux te dire merci de tout cœur, Horacio. Maintenant, la pandémie continue de sévir partout, au Québec et dans les pays d'Europe, aux États-Unis et au Canada. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, on doit poursuivre nos efforts et se serrer les coudes. Nous pourrons compter sur l'expertise du Dr Boileau, qui a accepté de prendre la relève pour nous conseiller. Je le remercie. »

François Legault, premier ministre du Québec

