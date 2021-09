DOYLE optométristes & opticiens lance une collection de montures élaborée avec la directrice artistique québécoise Annie Horth

La lunetterie québécoise s'associe à la personnalité du monde de la mode en tant que directrice artistique de la nouvelle collection de sa marque Atelier78

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - DOYLE optométristes & opticiens lance la nouvelle collection automne-hiver d'Atelier78, la marque signature de la lunetterie, en collaboration avec Annie Horth à titre de directrice artistique. Les montures sont en vente dès aujourd'hui au prix de 250 $ comprenant la monture et les verres antireflets simple vision. De ce montant, comme pour chaque monture d'Atelier78 vendue, 10 $ seront donnés à la Fondation Charles-Bruneau qui lutte contre le cancer pédiatrique.

Étant impossible de se déplacer aux salons de tendances habituellement tenus dans les métropoles mondiales de la mode, dû aux restrictions liées à la COVID-19, l'entreprise y a vu l'occasion de s'adjoindre d'un talent artistique à l'interne et ainsi devenir entièrement autonome dans son processus de création. C'est finalement sur Annie Horth que le choix s'est portée pour assurer l'idéation des modèles, en collaboration avec l'équipe d'opticiens de DOYLE, l'essai des prototypes ainsi que la direction créative de la nouvelle campagne publicitaire de la marque. Cette collaboration est la continuité de la vision locale d'Atelier78, dont les montures sont pensées et dessinées par des opticiens en fonction des besoins et des goûts des Québécois.

"La sélection d'Annie Horth comme directrice artistique de la nouvelle collection d'Atelier78 s'est faite naturellement", indique Patrick Doyle, président de la lunetterie éponyme. "Annie possède un instinct aiguisé pour les nouvelles tendances et une vision créative qui se sont parfaitement mariées avec l'expertise de nos spécialistes opticiens qui captent ce dont nos clients ont besoin. Je crois que je peux parler au nom de toute l'équipe en disant que cette collaboration nous a permis de pousser le design des montures d'Atelier78 encore plus loin - en s'inspirant notamment des textures et des couleurs que l'on retrouve dans l'aménagement de plusieurs de nos boutiques conçues par le designer d'espace Zébulon Perron. De son côté, Annie nous a confié qu'apprendre à jouer avec l'acétate, matériel de production d'une monture, au lieu de tissus a été un bel apprentissage!" nous apprend Patrick.

"Il s'agit de ma première collaboration avec une marque de lunettes, ce qui est étonnant comme c'est mon accessoire fétiche depuis toujours!" mentionne Annie Horth, directrice artistique de la collection et directrice de création pour Elle Québec et Elle Canada. "Il était donc important pour moi d'y insuffler une touche personnelle, tout en tenant compte de la vision de DOYLE qui souhaite que ses lunettes puissent être portées le plus longtemps possible. Le résultat est des montures alliant durabilité et élégance, avec des teintes en demi-tons et des textures luxueuses telles que des métaux légers aux fini satiné."

Les modèles de la collection automne-hiver d'Atelier78 élaborés avec Annie Horth sont disponibles dès maintenant dans les 20 boutiques DOYLE et sur doyle.ca.

À propos d'Atelier78

C'est en 2014 que DOYLE a lancé la première collection de sa marque signature Atelier78 - une collection exclusive de montures inspirée par l'histoire et l'héritage des quartiers industriels entourant le quartier Saint-Henri à Montréal, berceau de l'entreprise. Les montures d'Atelier78 sont pensées par une équipe d'opticiens de l'entreprise dans le but de répondre aux besoins de la clientèle locale. Le principe créatif part de la base - nos opticiens et nos clients - avant de remonter au niveau du design et de la conception : un procédé à l'encontre du courant habituel selon lequel les tendances internationales sont imposées par les fabricants. Atelier78 est offerte en exclusivité dans les 20 boutiques DOYLE et sur doyle.ca. Pour chaque monture vendue, l'entreprise remet 10 $ à la Fondation Charles-Bruneau qui lutte contre le cancer pédiatrique. À ce jour, c'est plus de 90 000 $ qui ont été remis à l'organisme, ce qui vaut à l'entreprise le titre de "Grand donateur" de la fondation.

À propos de DOYLE optométristes & opticiens

DOYLE est une entreprise familiale québécoise, de 2e génération, qui œuvre dans le milieu de l'optique et de l'optométrie depuis plus de 40 ans. DOYLE optométristes & opticiens est aussi l'un des derniers groupes de l'industrie possédés à 100 % par des professionnels québécois. D'ailleurs, chacune des 20 boutiques est pilotée localement par son copropriétaire, permettant ainsi d'offrir une expérience sans compromis combinant des soins oculaires personnalisés, un service chaleureux et une sélection de montures unique à chaque emplacement.

Afin de bonifier l'expérience en boutique, l'entreprise mise également sur sa plateforme web Doyle.ca grâce à des outils complémentaires permettant de simplifier la vie de ses patients, que ce soit la prise de rdv en ligne, la commande de verres de contact et le clavardage en ligne. Depuis 2015, l'entreprise fait l'acquisition des meilleures cliniques indépendantes et consolide sa position de leader en optométrie boutique au Québec.

