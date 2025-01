Étude WOW 2025 de Léger - DOYLE optométristes et opticiens est toujours en tête des lunetteries!

Ce classement repose sur une évaluation rigoureuse de l'expérience client auprès de plus de 350 détaillants québécois. DOYLE s'est distingué pour une troisième année consécutive en décrochant la 1re place dans la catégorie Lunetterie, avec un excellent score de 88. De plus, l'entreprise s'est classée dans le top 20 du palmarès global.

Une reconnaissance qui met l'humain au cœur de l'expérience

Ce succès repose avant tout sur la qualité et l'engagement de son personnel, qui se démarque par sa disponibilité, sa courtoisie et sa compétence. Les clients ont également salué l'ambiance accueillante en magasin ainsi que l'excellence des produits et services offerts.

« Nous sommes convaincus que ce sont les interactions humaines qui créent des expériences mémorables pour nos clients. Chaque membre de notre équipe joue un rôle clé en apportant une attention personnalisée et un véritable souci du détail. Cette reconnaissance est un témoignage du dévouement de notre personnel et de notre engagement à offrir une qualité sans compromis », souligne Patrick Doyle, président.

DOYLE optométristes et opticiens a ouvert deux nouvelles lunetteries en 2024, à Mirabel et Magog, et entend poursuivre sa croissance en 2025 avec, entre autres, un nouveau projet d'acquisition qui devrait se concrétiser sous peu.

À propos de DOYLE

Fondé en 1978 à Montréal, DOYLE regroupe 25 lunetteries où optométristes et opticiens collaborent pour offrir des soins des yeux individualisés et des produits de qualité. L'entreprise se distingue par une expérience en boutique complète et agréable, où chaque détail est pensé pour répondre aux besoins uniques des clients. Présente dans les grandes régions de Montréal et Québec, DOYLE poursuit son expansion à travers le Québec avec environ 350 employés, dont 70 optométristes et 92 opticiens.

Entreprise encore 100 % québécoise - Doyle demeure l'un des derniers groupes de l'industrie à être possédé à 100 % par des professionnels québécois. Fondé en 1978 par l'optométriste Luc Doyle, c'est maintenant son fils Patrick Doyle qui a repris le flambeau en 2015 et qui a procédé à l'expansion du groupe par acquisitions et par ouvertures, passant de 9 à 25 aujourd'hui.

Un modèle d'affaires différent et unique - L'entreprise mise sur un modèle unique; un partenariat équilibré avec des optométristes et des opticiens, car elle croit à la force combinée des deux professionnels. Chaque boutique a donc des associés copropriétaires sur place, fortement impliqués. Une valeur primordiale pour Doyle est d'offrir un commerce de proximité et de valoriser les liens avec la communauté locale.

