« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous lançons la toute première gamme pour enfants du projet Dove pour l'estime de soi », a déclaré Divya Singh, chef de catégorie, Nettoyants pour la peau, Unilever. « Nous nous donnons pour mission d'inspirer la nouvelle génération et de faire en sorte que les enfants se sentent bien représentés et encouragés à assumer ce qui les rend uniques. »

Comme la peau des enfants mérite des soins particuliers, cette nouvelle gamme de produits sans larmes est composée d'ingrédients 100 % naturels à la peau* et ne contient ni sulfates, ni parabènes, ni phtalates. Tous les produits de la gamme sont hypoallergènes et ont été testés par des dermatologues et des ophtalmologistes. De plus, chaque bouteille est faite à 100 % de plastique recyclable post-consommation.

Les produits suivants seront disponibles dans les pharmacies et les détaillants de masse à compter du 24 mars 2021 :

Nettoyant moussant pour le corps au parfum de biscuit à la noix de coco ou de barbe à papa ;

Bain moussant au parfum de biscuit à la noix de coco.

Le code QR au dos de chaque produit mène à des ressources fondées au sujet de l'estime de soi et de la confiance en son image corporelle. Ces ressources, qui peuvent être consultées sur le Dove.ca , comprennent notamment ce qui suit :

« C'est avec une grande fierté que nous nous engageons à sensibiliser le plus grand nombre de jeunes possible grâce à notre projet Dove pour l'estime de soi », a affirmé Divya Singh. « Depuis le lancement du projet en 2004, Dove a atteint plus de 3,5 millions de Canadiens en appui à sa mission d'envergure mondiale, qui consiste à aider 250 millions de jeunes à développer leur estime de soi d'ici 2030. Les progrès réalisés à ce jour au Canada sont très motivants, et ce n'est pas fini ! »

Les parents peuvent en apprendre davantage sur le projet Dove pour l'estime de soi et découvrir des façons amusantes de renforcer l'estime de soi de leurs enfants en téléchargeant les outils gratuits proposés au www.dove.com/selfesteem.

*Contient des nutriments identiques à ceux que l'on trouve naturellement dans la peau.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son pain de beauté, un mélange breveté composé de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove ; ce ne sont pas des promesses, mais des produits éprouvés qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de produits de beauté les plus populaires au monde.

Les femmes ont toujours été la principale source d'inspiration de Dove. Depuis ses débuts, l'entreprise est fermement résolue à proposer des soins de qualité supérieure à toutes les femmes et à promouvoir une représentation réaliste de la beauté dans ses publicités. Pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde et doit être une source de confiance, et non d'anxiété. Sa mission est d'encourager les femmes du monde entier à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis 60 ans, Dove cherche à élargir la notion étroite de beauté dans son travail. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise s'engage à :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité. C'est pourquoi Dove s'attache à présenter des femmes ayant différents styles et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques ; Dévoiler les femmes comme elles sont dans la vraie vie, sans aucune distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les femmes qui sont photographiées ; Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au projet Dove pour l'estime de soi, la plus grande campagne de sensibilisation du genre sur la planète.

À propos du projet Dove pour l'estime de soi

En tant que marque, Dove est déterminée à faire en sorte que chaque femme puisse vivre une expérience positive de la beauté. Lancé en 2004, le projet Dove pour l'estime de soi aide les jeunes adultes de demain à développer une relation saine avec leur corps pour qu'ils ne soient pas freinés par des angoisses et préoccupations liées à leur apparence et qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel.

En collaboration avec d'éminents psychologues et experts de l'image corporelle, le projet propose aux parents, aux enseignants et aux animateurs jeunesse du monde entier des outils et ressources pédagogiques fondés et reconnus en milieu scolaire. Jusqu'à présent, Dove a touché la vie de plus de 69 millions de jeunes dans 140 pays, ce qui fait du projet Dove pour l'estime de soi le plus grand fournisseur de services éducatifs en matière d'image corporelle au monde : www.dove.com/selfesteem.

