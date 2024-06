OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le Cordon Bleu™ Ottawa, qui fait partie du premier réseau mondial d'instituts d'arts culinaires et de management hôtelier, est ravi d'annoncer une double réussite. Chef Yannick Anton, chef exécutif et chef instructeur à l'institut Le Cordon Bleu, a reçu le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole par le Ministère français de l'Agriculture. Cet honneur prestigieux reconnaît les contributions exceptionnelles du chef Yannick aux arts culinaires et son engagement à promouvoir la culture française au Canada.

L'Ordre du Mérite Agricole est l'une des plus hautes distinctions en France, destiné à récompenser les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture, soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries s'y rattachant, dont les arts culinaires.

Exprimant sa gratitude, le chef Yannick a déclaré : "Recevoir ce prix est un honneur incroyable. Il confirme le travail acharné et le dévouement dont j'ai fait preuve pour promouvoir le savoir-faire et les techniques culinaires françaises à l'étranger, en particulier à Ottawa. Je suis profondément reconnaissant à l'ambassade de France et à l'ambassadeur Michel Miraillet pour leur soutien et leur reconnaissance".

Des restaurants étoilés du sud de la France aux dîners d'État pour les dirigeants du monde entier, le chef Yannick Anton est depuis 2006 la pierre angulaire de l'institut Le Cordon Bleu Ottawa, le seul campus Le Cordon Bleu en Amérique du Nord, situé au cœur de la capitale canadienne. Il attribue cette récompense aux conseils et aux connaissances de ses mentors, qu'il transmet aujourd'hui à la prochaine génération de chefs et professionnels de l'hôtellerie-restauration, perpétuant ainsi le riche héritage et l'esprit d'innovation de l'institut Le Cordon Bleu dans la formation des talents culinaires qui excellent sur la scène internationale.

En plus de l'accolade de Chef Yannick, Le Cordon Bleu Ottawa a été nommé "Meilleur établissement de formation culinaire d'Amérique du Nord 2024" pour la quatrième année consécutive, après avoir remporté le titre en 2022 et 2023. Le campus d'Ottawa vise le titre cette année encore.

Pour soutenir et voter pour Le Cordon Bleu Ottawa en tant que meilleur établissement culinaire d'Amérique du Nord pour 2024, visitez le site :

→ https://worldculinaryawards.com/award/north-america-best-culinary-training-institution/2024

À propos : Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu est le premier réseau mondial d'instituts d'arts culinaires et de gestion de l'accueil, avec une histoire riche de plus de 125 ans. Avec plus de 35 écoles dans 20 pays, Le Cordon Bleu forme chaque année 20 000 étudiants de plus de 100 nationalités différentes, en leur proposant des programmes de haut niveau en cuisine, pâtisserie, boulangerie, œnologie, cuisine végétale, cuisines du monde et en Management Hôtelier.

