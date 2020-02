Dotloop offre désormais les formulaires immobiliers de l'Ontario

Les agents de l'Ontario qui utilisent dotloop profiteront d'une gestion simplifiée des transactions

TORONTO et CINCINNATI, 27 février 2020 /CNW/ - Dotloop®, une plateforme chef de file de gestion des transactions de bout en bout destinée aux professionnels de l'immobilier, a annoncé aujourd'hui son premier accès aux formulaires à l'échelle d'une province canadienne. Les formulaires et clauses standards de l'Ontario Real Estate Association (association ontarienne de l'immeuble) sont désormais disponibles directement sur dotloop, créant ainsi une meilleure option de gestion des transactions pour les 80 000 membres de l'OREA.

L'ajout des formulaires OREA offre aux agents un moyen plus fiable, plus rapide et plus facile à utiliser pour gérer leurs transactions sur dotloop. L'accès simplifié aux formulaires OREA sur dotloop améliore considérablement le flux de transactions pour les agents en leur évitant d'avoir à télécharger et importer les formulaires dans le système de leur choix, ce qui leur fait gagner un temps précieux.

« L'ajout de l'accès aux formulaires OREA est une étape importante pour dotloop, car nous constatons qu'un nombre croissant d'agents canadiens utilisent dotloop pour gérer leurs transactions, » a déclaré Errol Samuelson, directeur du développement du groupe Zillow. « Alors que dotloop touche plus de la moitié des transactions immobilières résidentielles étasuniennes, nous sommes heureux de développer les outils mis à la disposition des agents au Canada tout en améliorant et en ajoutant de la valeur à l'expérience dotloop. »."

Nelson Goulart, courtier officiel du Better Homes and Gardens Real Estate Signature Service, a choisi dotloop pour la valeur que le site apporte à son bureau. Il considère l'ajout des formulaires OREA comme un avantage supplémentaire de la plateforme.

« Lorsque nous avons décidé de devenir un bureau totalement dématérialisé, nous avions besoin d'une solution complète et unique qui résoudrait les problèmes de signature électronique et de gestion des transactions. Après avoir envisagé d'autres outils, nous avons choisi dotloop, » a-t-il ajouté. « Dotloop a révolutionné à lui seul le fonctionnement de notre bureau et la façon dont nos agents mènent leurs activités. »

« La technologie est un élément important de la manière dont nous aidons nos membres à servir leurs communautés, » a expliqué Tim Hudak, chef de la direction de l'Association ontarienne de l'immeuble. « Nous sommes heureux d'offrir à nos membres les avantages d'une plateforme de gestion des transactions simplifiée avec l'accès à nos formulaires sur dotloop. »

Dotloop est une plateforme en ligne de premier plan pour l'optimisation des transactions et de la productivité dans l'immobilier. Dotloop réduit la complexité en remplaçant les systèmes distincts de création de formulaires, de signature électronique et de gestion des transactions par une solution unique de bout en bout et favorise la croissance en aidant les professionnels de l'immobilier à rationaliser leurs activités grâce à l'automatisation des flux de travail et à la visibilité en temps réel des transactions. Chaque année, des millions d'agents, de courtiers et de clients font confiance à dotloop pour réaliser leurs transactions.

Dotloop est basé à Cincinnati, dans l'Ohio, et il est détenu et géré par Zillow Group, Inc. (NASDAQ : Z et ZG). Pour en savoir plus sur dotloop, consultez le site www.dotloop.com.

Dotloop est une marque déposée de DotLoop, LLC.

