Dossier ROI Land Investments Ltd - Signification du dépôt d'un acte introductif d'instance

MONTRÉAL, le 2 juillet 2021 /CNW Telbec/ - La publication du présent communiqué constitue l'un des modes de signification autorisés par le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») à l'endroit de Porfirio Antonio Treminio Centeno et de la société Tiger Gate Capital Ltd relativement à une demande figurant au dossier 2021-005 et visant notamment les activités de financement de la société ROI Land Investments Ltd, l'exercice de l'activité de courtier en valeurs et le non-respect d'une ordonnance d'interdiction prononcée par l'Autorité.

La demande de l'Autorité des marchés financiers a initialement été déposée le 24 mars 2021 au TMF, lequel a fixé l'audition au stade pro forma le 8 juillet 2021, à 14 h, dans le cadre d'une audience virtuelle dont les informations de connexion sont disponibles sur le site Web du TMF.

Les pièces au soutien de la présente demande sont disponibles auprès des avocats assignés au dossier, Me Aurélie Gauthier (418 525-0337, poste 2564 ou [email protected]) et Me François St-Pierre (418 525-0337, poste 2499 ou [email protected]).

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

SOURCE Autorité des marchés financiers

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/