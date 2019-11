Dossier Prometic - L'Autorité conclut qu'il n'y a eu aucun manquement à la réglementation

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers a tenu ce matin une conférence téléphonique à laquelle étaient conviés tous les investisseurs plaignants à la suite de l'opération de restructuration de Liminal Biosciences Inc., auparavant Prometic Sciences de la vie Inc., annoncée le 15 avril dernier. Lors de cette conférence téléphonique, tenue de façon exceptionnelle, l'Autorité a fait part aux plaignants de la conclusion de son enquête, entamée en mai 2019, à l'effet qu'il n'y a pas eu, dans le cadre de l'opération de restructuration, d'infraction ou de manquement à la réglementation en valeurs mobilières.

L'Autorité a procédé avec célérité et diligence, a effectué toutes les démarches d'enquête requises et a vérifié tous les tenants et aboutissants de ce dossier afin de s'assurer du respect de la loi par les parties impliquées.

Pour des raisons de confidentialité, l'Autorité ne donnera aucun détail additionnel sur les conclusions de son enquête.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

