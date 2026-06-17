Dossier Haïssam Yehia Bassam - Le Tribunal modifie et prolonge les ordonnances de blocage

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Les 5 et 12 juin 2026, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a rendu des décisions dans un dossier impliquant Haïssam Yehia Bassam1, Marwa Samhat2, Mohamed Hedi Bey3 et Mahdi Bassam. La publication du présent communiqué constitue un mode de signification autorisé par le TMF à l'égard de Haïssam Yehia Bassam, que l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'arrive pas à joindre par les moyens habituels.

Rappelons que le 19 juin 2025, le TMF a prononcé des ordonnances d'interdiction et de blocage à l'encontre de ces quatre personnes.

Décision du 5 juin 2026

Le 5 juin 2026, le TMF a modifié les ordonnances de blocage prononcées le 19 juin 2025 à l'égard de Mahdi Bassam afin que de nouveaux comptes ouverts par celui-ci soient assujettis à ces ordonnances. Les ordonnances modifiées seront en vigueur jusqu'au 4 juin 2027, à moins qu'elles soient modifiées ou révoquées avant cette date.

Le TMF a aussi levé partiellement les ordonnances de blocage visant Mahdi Bassam afin de permettre à celui-ci d'avoir accès à ses revenus professionnels, le tout à certaines conditions.

Décision du 12 juin 2026

Le 12 juin 2026, le TMF a modifié les ordonnances de blocage prononcées le 19 juin 2025 à l'égard de Marwa Samhat afin que de nouveaux comptes ouverts par celle-ci soient assujettis à ces ordonnances. Les ordonnances modifiées seront en vigueur jusqu'au 17 septembre 2026, à moins qu'elles soient modifiées ou révoquées avant cette date.

Le TMF a aussi prolongé jusqu'au 17 septembre 2026 toutes les autres ordonnances de blocage prononcées le 19 juin 2025 à l'égard des quatre personnes visées, à moins que ces ordonnances soient modifiées ou révoquées avant cette date.



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1 Aussi connu sous les noms de Sam, Samuel, Carlo Verdano, Samuel Verdano et Haythem.

2 Aussi connue sous les noms de Maro et Mario.

3 Aussi connu sous les noms de Hadi Mayboun et Habib.

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SOURCE Autorité des Marchés financiers