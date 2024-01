Dossier de santé numérique - Une nouvelle étape franchie dans la transformation numérique du réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que la modernisation du réseau de la santé et des services sociaux franchit une autre étape majeure avec la signature d'un contrat qui permettra d'entamer ce projet d'envergure pour améliorer la fluidité du travail du personnel et des services offerts aux patients et patientes. Comme annoncé en août dernier, le Dossier de santé numérique (DSN) sera mis en œuvre par l'entreprise Epic Systems Corporation, sélectionnée au terme d'un processus d'appel d'offres exhaustif qui a impliqué plusieurs fournisseurs mondiaux d'importance ainsi que de nombreux experts du terrain.

Rappelons que les technologies de l'information constituent l'un des quatre piliers du Plan santé et que le Dossier de santé numérique est l'un des projets phares de ce Plan. Cette annonce marque ainsi une étape significative vers l'offre d'un dossier de santé entièrement numérique à chaque Québécoise et Québécois. Elle s'inscrit dans la suite logique de la mise en place par le gouvernement de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, visant à favoriser une circulation à la fois plus fluide et plus sécuritaire des renseignements de santé en fonction de balises bien établies.

Bénéfices pour les patients et pour le personnel

À terme, l'implantation du Dossier de santé numérique (DSN) dans les établissements permettra de disposer d'un dossier de santé numérique provincial unique. Il présente l'avantage de rendre disponible et partout au Québec, l'historique médical d'une patiente ou d'un patient, par tous les intervenants et intervenantes autorisés. En plus de permettre la consultation simultanée par ces derniers, il permet à la patiente ou au patient d'accéder lui-même à son dossier médical et de procéder au suivi de ses rendez-vous médicaux. Grâce à une automatisation de certaines tâches, le DSN facilitera le travail des équipes en réduisant la paperasse et le fardeau bureaucratique. Le personnel pourra ainsi passer davantage de temps auprès des patients et patientes. Ces changements contribueront concrètement à diminuer le temps d'attente pour des consultations et à l'urgence en économisant du temps aux professionnels et professionnelles et aux médecins, à réduire les probabilités d'erreur et les examens en double et à optimiser l'accès aux données en temps réel.

Un déploiement graduel et coordonné

Le déploiement sera d'abord entamé dans les deux premiers établissements préalablement sélectionnés, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, afin de permettre une implantation complète d'ici la fin de l'année 2025 dans ces deux établissements.

La signature du contrat, qui s'élève à 533 millions $ sur 12 ans pour ces deux établissements, permet maintenant d'amorcer la mise en place du DSN, dans une approche agile. Si l'implantation est concluante et donne des résultats, cette solution pourra être étendue à l'ensemble du Québec en fonction des apprentissages réalisés. Si c'est le cas, le montant total du contrat sera d'environ 1,5 milliard $ pour une durée de 15 ans.

