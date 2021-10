Dossier Cape Cove - Nomination d'un administrateur provisoire à l'encontre de certaines sociétés

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le 15 octobre 2021, la Cour supérieure a accueilli une demande de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») visant à ce qu'un administrateur provisoire soit nommé à l'égard des sociétés Finance Silvermont inc., Capital Silvermont inc., Fiducie de revenu MarDi.Info, Fiducie d'opération MarDi.Info, MarDi.info Marché dispensé S.E.C., MarDi.info Commandité inc., 9428-5855 Québec inc., Les Investissements Green River inc., Green River Finance Canada inc. et 9129-6004 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de Financement Green River).

Dans le cadre de l'enquête qu'elle mène dans le dossier relatif à la société inscrite Gestion financière Cape Cove inc., l'Autorité a notamment constaté des mouvements de fonds inexplicables entre, d'une part, des sociétés se trouvant sous administration provisoire depuis le 8 juillet 2021 et, d'autre part, les défenderesses visées aux présentes, leurs dirigeants ou des sociétés leur étant liées. En outre, l'Autorité a constaté l'implication dissimulée d'Efstratios Gavriil (également connu sous les noms de Strato Gavriil et Sean Gabriel) (« Gavriil ») auprès de certaines sociétés défenderesses par l'entremise de la société Calixa Capital Partners inc. (« Calixa »).

La firme Raymond Chabot administrateur provisoire inc. a été retenue comme administrateur provisoire de ces entreprises par la Cour supérieure. Pour toute question, les investisseurs sont invités à communiquer par courriel avec M. Emmanuel Phaneuf, à l'adresse suivante : [email protected]. L'Autorité poursuit quant à elle son enquête en parallèle.

Rappelons que le 22 juillet 2021, le Tribunal administratif des marchés financiers a prononcé des ordonnances d'interdiction sur une base intérimaire à l'encontre de Gavriil et de Calixa.

Les parties disposent d'un délai de 10 jours à partir de la date de la décision pour contester celle-ci.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

