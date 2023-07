Au moment où les collectivités canadiennes continuent de lutter contre les feux de forêt, les propriétaires de restaurants admissibles pourront demander une subvention de 10 000 $ pour couvrir leurs dépenses essentielles à compter du 5 juillet.

TORONTO, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des efforts continus de DoorDash pour soutenir les restaurants locaux et les collectivités qu'ils servent, DoorDash annonce aujourd'hui l'élargissement de son Fonds d'aide aux restaurants victimes de désastres partout au Canada.

Compte tenu des récents feux de forêt dévastateurs qui ravagent le pays, les restaurants canadiens qui ont été durement touchés par ces catastrophes et d'autres catastrophes naturelles seront admissibles, à compter du 5 juillet, à présenter une demande de subvention individuelle de 10 000 $. Depuis le lancement du fonds en 2021, DoorDash a accordé des subventions à 100 restaurants aux États-Unis.

Le programme administré en partenariat avec le Global Entrepreneurship Network offre des subventions aux restaurateurs pour couvrir différentes dépenses importantes, y compris la paie des employés actuels, le développement de nouveaux produits ou services, l'approvisionnement ou l'expansion des stocks, les dépenses de marketing et de publicité et les dépenses générales d'exploitation comme les services publics ou le loyer.

DoorDash est déterminée à renforcer les économies locales et à soutenir les petites entreprises, ce qui comprend le soutien à la gestion des coûts imprévus engendrés par les catastrophes naturelles. Selon une enquête menée l'an dernier auprès des bénéficiaires du fonds d'aide en cas de catastrophe aux États-Unis, 38 % d'entre eux ont utilisé la subvention pour couvrir les coûts de la main-d'œuvre, 25 % pour trouver des fournisseurs ou à accroître leurs stocks et 25 % pour développer un produit ou un service.

« Les restaurants ne sont pas seulement des endroits où les gens se procurent de la nourriture, ils sont des piliers des collectivités partout au Canada », a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. Nous savons que les récents feux de forêt ont eu des conséquences tragiques sur d'innombrables familles et propriétaires de petites entreprises, et nous sommes fiers d'aider nos restaurants locaux en ces temps difficiles et lors de prochaines catastrophes. »

Les récents feux de forêt au Canada ont eu des répercussions dévastatrices sur les restaurants et les collectivités que nous desservons », a déclaré Kelly Higginson, présidente et chef de la direction de Restaurants Canada. « Ces catastrophes se sont produites à un moment où l'industrie traversait déjà une crise. Les dettes liées à la COVID-19 et l'inflation historique ont eu une incidence notoire sur les profits. Aujourd'hui, près de la moitié des restaurateurs ne dégagent pas de profit, comparativement à 12 % des restaurants avant la pandémie. Des programmes de subvention comme le Fonds d'aide aux restaurants victimes de désastres de DoorDash visent à faciliter la vie des collectivités et des restaurateurs touchés. »

Au cours de la prochaine année, les restaurateurs canadiens pourront demander une aide financière au cours de trois périodes distinctes :

Première ronde de financement - du 5 juillet au 29 septembre 2023

Deuxième ronde de financement - du 2 octobre au 31 décembre 2023

Troisième ronde de financement - du 2 janvier au 29 mars 2024

Voici les critères d'admissibilité pour les propriétaires :

Être touchés par une catastrophe naturelle déclarée par la province ou le gouvernement fédéral

Avoir un emplacement physique

Posséder trois restaurants ou moins

Employer moins de 50 personnes par emplacement

Être ouverts depuis au moins six mois

Avoir des revenus de 3 M$ ou moins par emplacement au cours des 12 derniers mois

Les propriétaires canadiens de restaurants touchés par une catastrophe naturelle peuvent présenter une demande ici .

