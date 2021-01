La plus récente initiative Main Street Strong de DoorDash soutiendra les restaurants de Montréal, de Toronto et de Vancouver, dans le contexte où ils continuent de se remettre de la crise de la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 27 janv. 2021 /CNW/ - DoorDash a annoncé aujourd'hui qu'elle fournirait 1 125 000 $ CA en subventions locales dans le cadre de son programme élargi de subventions pour aider les restaurants de Montréal, de Toronto et de Vancouver suite à la COVID-19. Les restaurants pourront présenter une demande de subvention de 3 000 $ CA qui servira à compenser les coûts associés à la pandémie en cours. Le programme de subventions fait partie de l'engagement Main Street Strong, qui comprend 200 millions de dollars américains sur cinq ans, dont un programme de subventions de 10 millions de dollars américains pour aider les restaurants de certaines villes du Canada et des États-Unis.

« Les restaurants de notre ville ont été fortement touchés par la pandémie en cours. Ce nouveau programme de DoorDash incarne l'importance de travailler ensemble et de se soutenir mutuellement en cette période difficile. Je tiens à remercier DoorDash, qui se mobilise pour fournir une aide financière aux restaurants de cette ville. J'espère que les restaurants de Toronto pourront profiter de ce programme de subventions pour continuer à développer et à soutenir le commerce des rues principales de notre ville », a déclaré John Tory, le maire de la ville de Toronto.

« Vancouver abrite un grand nombre de restaurants formidables, et nous savons qu'ils ont besoin de notre soutien maintenant plus que jamais. Nous félicitons DoorDash pour son soutien auprès des restaurants de notre ville grâce à ce financement. Nous devons tous travailler ensemble pour traverser cette période difficile, et nous espérons que l'initiative servira d'exemple pour d'autres entreprises », a déclaré Kennedy Stewart, le maire de la ville de Vancouver.

« Nous nous engageons à soutenir les restaurants du Canada tout en continuant de composer avec les incertitudes liées à la pandémie. Que ce soit pour maintenir les opérations ou aider le personnel de soutien, nous espérons que ces subventions contribueront à permettre à nos commerçants de demeurer résilients et de continuer à nourrir leurs collectivités. », a déclaré David London, directeur, relations gouvernementales, Est des États-Unis et Canada, DoorDash.

« Nous sommes fiers de collaborer avec DoorDash aux termes de cette initiative, en nous assurant que les restaurants en difficulté de Toronto sont au fait de cette occasion de subvention significative. », a mentionné John Kiru, directeur exécutif de la Toronto Association of Business Improvement Areas.

« Ce programme innovant de DoorDash arrive à un moment opportun. Les entrepreneurs et les petites entreprises sont le moteur de la scène animée des restaurants de Vancouver. Accorder des subventions à visée locale qui servent nos quartiers est d'une valeur inestimable en cette période de pandémie de COVID-19 », a souligné Ian Tostenson, président et chef de la direction de la British Columbia Restaurant and Foodservices Association.

« Le personnel des restaurants a réalisé un travail incroyable d'adaptation au cours de la dernière année. Cette réalité n'est pas facile à vivre, mais des initiatives comme celle-ci aideront les entreprises à traverser cette épreuve en attente de meilleurs jours à venir. Nous encourageons fortement les parties admissibles à présenter une demande pour cette subvention, a ajouté Charles Gauthier, président et chef de la direction, Downtown Vancouver BIA.

Hello Alice gérera le processus de demande et de sélection du programme, tandis que la Ontario Chamber of Commerce gérera la distribution des fonds aux bénéficiaires de chaque ville. Les bénéficiaires de subventions seront sélectionnés selon les critères énoncés dans la demande, et un processus qui vise à assurer un accès égal aux fonds et à éliminer le biais de sélection.

Les demandes sont disponibles dès aujourd'hui et jusqu'au 17 février 2021 à l'adresse doordash.helloalice.com. Certains restaurants seront avisés d'ici le 1er mars 2021. Les fonds seront distribués au début d'avril. Les restaurants admissibles seront situés à Montréal (Québec), à Toronto (ONTARIO) ou à Vancouver (C.-B.), doivent avoir trois succursales ou moins en exploitation; des recettes annuelles de 3 millions de dollars canadiens ou moins en 2019 par succursale; et employer 50 personnes ou moins par succursale.

Durant la pandémie de COVID-19, DoorDash a pris des mesures importantes pour assurer la sécurité de toute notre collectivité, notamment les suivantes :

Engagement Main Street Strong qui consiste à verser 200 millions de dollars américains sur cinq ans pour soutenir les restaurants, les « Dashers » et la communauté dans son ensemble au Canada et aux États-Unis

et aux États-Unis Montant de 120 millions de dollars US en allégement de commission et en investissements en marketing

Réduction de 50 % des commissions pour les restaurants qui comptent cinq emplacements ou moins, plus 0 % de commission pour les commandes à emporter et 0 % de commission pour les nouveaux restaurants membres de DoorDash

Équipement de sécurité personnel gratuit pour les « Dashers », y compris du désinfectant pour les mains, des gants, des lingettes et des masques

Deux semaines de rémunération pour les « Dashers » admissibles touchés par le virus COVID-19

Pour en savoir plus sur les initiatives de DoorDash pour aider les restaurants par l'intermédiaire de son programme de subventions, cliquez ici .

À propos de DoorDash

DoorDash est une entreprise de technologie qui relie ses clients à leurs entreprises locales et nationales préférées dans plus de 4 000 villes au Canada, en Australie et dans 50 États des États-Unis. Fondé en 2013, DoorDash permet aux commerçants de faire croître leur entreprise en les aidant à résoudre les défis critiques liés à leur mission, comme l'acquisition de clients, la livraison sur demande, les renseignements et l'analyse, la mise en marché, le traitement des paiements et le soutien à la clientèle. En créant la plateforme logistique de livraison « du dernier kilomètre » pour les villes locales, DoorDash rapproche les communautés, une porte à la fois. Pour en savoir plus, consultez le blogue de DoorDash ou le site Web www.doordash.com .

