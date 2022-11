Le nouveau partenariat permet la livraison rapide et pratique de la vaste gamme de produits

de beauté Sephora en moins d'une heure, et ce, à partir de plus de 90 magasins partout au pays.

TORONTO, le 9 nov. 2022 /CNW/ - DoorDash Canada et Sephora, chef de file de l'industrie du commerce de détail de prestige et de beauté, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat visant à offrir la livraison sur demande de produits de beauté à partir de tout magasin Sephora au Canada. La clientèle peut désormais se faire livrer les produits de plus de 300 marques disponibles chez Sephora Canada (maquillage, soins pour la peau, cheveux, parfums et Sephora Collection) en moins d'une heure en moyenne, directement de l'application et du site Web.

Pour faire le plein d'essentiels beauté, se procurer des articles de dernière minute en vue d'un voyage ou essayer une nouveauté, la clientèle peut désormais recourir à DoorDash, qui répondra sur demande à tous ses besoins. Grâce à la livraison sur demande, les clients et clientes pourront aussi vivre l'expérience de magasinage unique qu'offre Sephora et accéder à tous leurs essentiels beauté directement de l'application, et ce, au même prix qu'en magasin. Et ce n'est pas tout, à l'approche du temps des fêtes, en plus de s'offrir des incontournables, la clientèle pourra aussi trouver chez Sephora les cadeaux parfaits pour leurs proches et les commander sur DoorDash. De plus, dans le cadre de ce partenariat, les membres Beauty Insider de Sephora Canada accumuleront des points sur tout achat effectué via DoorDash en liant simplement leur compte directement sur le site Web ou l'application de Sephora Canada.

« C'est un immense plaisir d'accueillir Sephora, chef de file national du commerce de détail de prestige et de beauté, sur DoorDash, a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. De plus en plus, les gens au Canada recherchent des moyens plus rapides et faciles de se faire livrer leurs marques préférées. Grâce à ce partenariat, nous sommes ravis de pouvoir offrir la sélection incomparable de produits de beauté haut de gamme de Sephora aux clients et clientes directement chez eux, surtout à l'approche des fêtes. »

En tant que chef de file du commerce du détail de prestige au Canada, il est de la plus haute importance d'offrir à notre clientèle la souplesse de magasiner quand et comme ils le veulent », a déclaré Laura Unger, vice-présidente et directrice générale du commerce électronique, Sephora Canada. « Nous sommes ravis d'être le premier détaillant de produits de beauté sur le marché canadien à nous associer à DoorDash et avec ce partenariat, nous espérons améliorer davantage notre expérience omnicanal, afin que les adeptes d'un océan à l'autre puissent profiter rapidement et facilement du meilleur de la beauté, où qu'ils soient.

En plus de profiter de la livraison sur demande à l'aide de l'application DoorDash Marketplace, les clients et clientes peuvent aussi magasiner sur le site Web Sephora.ca et se faire livrer leurs achats le jour même grâce à DoorDash Drive, service de traitement des commandes en marque blanche de DoorDash qui permet aux entreprises d'offrir la livraison directe.

À propos de DoorDash

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans 27 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d'innover, de croître et d'entrer en contact avec davantage de clients. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash aide les commerçants à prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui, donne accès aux consommateurs à davantage d'options dans leurs collectivités et fournit des occasions d'emploi valorisantes. Avec DoorDash, chaque commande vous permet de savourer votre quartier.

À propos de Sephora

Depuis ses débuts en Amérique du Nord, il y a plus de 20 ans, Sephora est un chef de file du commerce de détail de prestige, dont la mission est de faire vivre à la clientèle des expériences de magasinage beauté amusantes et d'inspirer l'audace dans la collectivité. Avec son approche impartiale et personnalisée de la vente au détail, Sephora invite ses clients et ses clientes à découvrir plus de 340 marques soigneusement sélectionnées, en ligne et sur notre application mobile, à profiter des services du Studio Beauté et à dialoguer avec nos conseillers et conseillères beauté formés par des experts dans plus de 500 magasins en Amérique, dont 99 magasins au Canada. Notre clientèle bénéficie également gratuitement de notre programme de fidélisation Beauty Insider et a accès à notre collectivité numérique, qui rehausse l'expérience de la clientèle passionnée de Sephora. Guidé par ses valeurs d'entreprise de longue date, Sephora est un chef de file mondial dans l'industrie de la beauté en tout ce qui a trait à la diversité, l'inclusion et l'autonomisation. En 2019, Sephora a dévoilé son nouveau slogan et son nouveau manifeste « Quelque chose de beau nous unit » dans le but de renforcer son engagement et de favoriser le sentiment d'appartenance de la clientèle et du personnel, et de promouvoir publiquement une vision plus inclusive du commerce de détail en Amérique du Nord. Sephora continue de redonner à la collectivité et de faire progresser l'inclusion dans l'industrie grâce au programme Sephora stands. Pour plus d'informations visitez https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

SOURCE DoorDash

Renseignements: Sephora Canada : Stéphania Masoabo, Account Manager, [email protected], 514-247-1890