Ce nouveau service sera offert dans les grandes villes canadiennes, dont Vancouver, la région du Grand Toronto, Calgary et Kitchener, et visera les articles d'épicerie et d'usage courant de Loblaw.

« Notre objectif est d'offrir commodité, rapidité et choix aux clients du Canada », souligne Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Nous répondons au besoin d'immédiateté grâce à cette collaboration avec Loblaw, qui s'ajoute à notre application Marketplace et à notre portail Drive, et nous renforçons la valeur que nous apportons à nos clients et à nos partenaires. »

Pour commander des articles d'épicerie et d'usage courant et profiter de la livraison rapide, les clients opteront pour « PC Express™ » sur l'application DoorDash Marketplace ou sur le site Web PCExpress.ca.

De plus, à compter de juillet, les clients auront la possibilité d'utiliser l'application DoorDash Marketplace pour commander des articles de leurs magasins préférés des Compagnies Loblaw, notamment LoblawsMD, Real Canadian Superstore®, Atlantic Superstore®, ProvigoMD, MaxiMD, Shoppers Drug Mart® et PharmaprixMD.

Avec Drive, sa plateforme de traitement des livraisons aux clients des entreprises partenaires, DoorDash assurera la livraison le jour même d'articles d'épicerie et d'usage courant de tous les magasins de la bannière Loblaw, commandés sur le site pcexpress.ca.

Rapid Retail Canada, Inc., une filiale DoorDash, agira comme détaillant pour la livraison rapide PC Express™.

À propos de DoorDash

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises préférées dans 27 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité, et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash rapproche les communautés, une livraison à la fois.

À propos des Compagnies Loblaw limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug Mart® et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMC, sans nomMD, Délices du marchéMC et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedar.com.

