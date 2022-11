DoorDash Canada publie son rapport de fin d'année sur les tendances en matière de nourriture et de boissons en 2022

Le rapport révèle la distance de livraison la plus courte et les consommateurs les plus économes

TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - DoorDash Canada a rendu public aujourd'hui son rapport de fin d'année sur les tendances, lequel révèle les mets les plus commandés au pays en 2022. L'entreprise utilise les données de janvier à novembre 2022 pour présenter un aperçu des tendances les plus grandes et les plus excentriques cette année en matière de nourriture, de boissons et de commande à l'échelle régionale et nationale.

« Au fil des ans, une tendance qui va en augmentant est l'amour de la nourriture chez les Canadiens », indique Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Avec la hausse des options de mets à emporter et de ramassage, l'appui pour les restaurants locaux est incroyable. Nous avons d'ailleurs observé plusieurs tendances et préférences intéressantes chez les consommateurs, et nous sommes ravis d'en faire part une fois de plus. Cela pourrait même vous inspirer pour votre prochaine commande DoorDash! »

DoorDash présente certains des plus grands moments alimentaires de l'année - mets des restaurants locaux favoris, produits d'épicerie, et cadeaux spéciaux pour les compagnons poilus.

Voici quelques tendances :

Les plus gourmands : Toronto a apprécié une variété de mets, mais lorsqu'il s'agit des classiques, comme les frites, le poulet frit, les ailes de poulet et les hamburgers, cette ville a été la plus gourmande.

a apprécié une variété de mets, mais lorsqu'il s'agit des classiques, comme les frites, le poulet frit, les ailes de poulet et les hamburgers, cette ville a été la plus gourmande. Les plus santé : Vancouver arrive au premier rang au Canada , avec le plus grand nombre de commandes de salades, de bols, et de roulés de laitue en 2022.

arrive au premier rang au , avec le plus grand nombre de commandes de salades, de bols, et de roulés de laitue en 2022. La plus courte livraison : la distance la plus courte pour une livraison de commande a été de 210 mètres, soit moins de la moitié de la hauteur de la Tour CN.

la distance la plus courte pour une livraison de commande a été de 210 mètres, soit moins de la moitié de la hauteur de la Tour CN. Les plus dépensiers : la commande la plus chère cette année a été passée à Outremont , au Québec. Elle s'est élevée à 2 761 $, et comprenait 12 plats de brochettes, de viande et de salade.

la commande la plus chère cette année a été passée à , au Québec. Elle s'est élevée à 2 761 $, et comprenait 12 plats de brochettes, de viande et de salade. Aliments santé : Les bananes, les œufs et le lait arrivent en tête de liste des produits d'épicerie commandés partout au Canada , suivis des fraises et des bleuets.

Les bananes, les œufs et le lait arrivent en tête de liste des produits d'épicerie commandés partout au , suivis des fraises et des bleuets. Les plus économes : Thunder Bay, Mississauga et Saskatoon sont les villes qui ont utilisé le plus de codes de réduction proposés sur la plateforme cette année.

Thunder Bay, et sont les villes qui ont utilisé le plus de codes de réduction proposés sur la plateforme cette année. Les plus organisées : Québec, Drummondville et Winnipeg se classent en tête, avec le plus grand nombre de commandes faites à l'avance.

Québec, et se classent en tête, avec le plus grand nombre de commandes faites à l'avance. Les bons parents d'animaux : les habitants de Cornwall , de Fredericton et d' Ottawa sont les meilleurs parents d'animaux de compagnie au Canada , ayant commandé le plus grand nombre d'articles pour leurs compagnons poilus.

les habitants de , de et d' sont parents d'animaux de compagnie au , ayant commandé le plus grand nombre d'articles pour leurs compagnons poilus. Les accros du café : Toronto , Vancouver et Calgary sont en tête de liste pour le plus grand nombre de commandes de cafés.

Le rapport complet figure ci-dessous.

Les plus dépensiers : la commande la plus chère au Canada s'est élevée à 2 761 $. Voici les 10 plus grosses commandes en 2022 :

12 plats de brochettes, de viande et de salade - Outremont (Québec) Tous les produits de beauté, crèmes hydratantes et lotions imaginables - Markham ( Ontario ) 32 escalopes de poulet, poitrines de poulet grillées et falafels - Toronto ( Ontario ) 30 plats de poulet au beurre, 25 plats d'agneau au curry et 80 samosas - Vancouver (Colombie-Britannique) 60 plats mexicains - Toronto 40 ailes de poulet, 40 salades et 20 pizzas - Toronto 40 bouteilles de vin et 25 caisses de bières - Calgary ( Alberta ) 95 sandwichs - Vancouver 146 articles d'épicerie (fruits, légumes, huile, pansements, etc.) - North York ( Ontario ) 50 pad thaïs et 50 plats de poulet à la thaïlandaise - Saint-Hubert (Québec)

La plus courte livraison : cette distance a été de 210 mètres, soit moins de la moitié de la hauteur de la Tour CN.

Les plus gourmands : les villes ci-dessous ont le plus commandé de repas de restauration rapide.

Toronto (frites, poulet frit, ailes de poulet et hamburgers) Vancouver (frites, hamburgers, poutines et rouleaux de printemps) Montréal ( hot-dogs vapeur, poutines, rondelles d'oignon et hamburgers) Calgary ( frites, nachos et pizzas)

Les favoris : la liste ci-dessous présente les restaurants de prédilection en 2022.

Les plus grands marcheurs : les villes ci-dessous présentent le plus de commandes avec ramassage.

Vancouver Mississauga Toronto Winnipeg Waterloo Calgary Kelowna Victoria Ottawa Hamilton

Les bons parents d'animaux : les dix villes ci-dessous présentent le plus de commandes d'articles pour animaux domestiques.

Cornwall Fredericton Ottawa Halifax Oshawa St. John's London Windsor Victoria Mississauga

Les plus économes : les dix villes ci-dessous ont utilisé le plus de codes de réduction avec DoorDash.

Thunder Bay Mississauga Saskatoon Oshawa Ottawa Barrie Charlottetown Kitchener-Waterloo Moncton London

Les plus organisées : les dix villes ci-dessous ont fait le plus de commandes à l'avance.

Québec Drummondville Winnipeg Montréal Calgary Vancouver Ottawa St. John's Kitchener-Waterloo Mississauga

Les accros du café : les villes ci-dessous ont commandé le plus de café.

Toronto Vancouver Calgary

Un déjeuner pour souper : il est faux de penser qu'on ne peut pas souper avec un déjeuner. Les quatre villes ci-dessous comportent le plus de commandes de déjeuners en soirée.

Vancouver Montréal Toronto Calgary

Commandes nocturnes : Une petite fringale nocturne? Voici les 10 collations les plus commandées la nuit.

Croquettes de poulet Frites Poutine Ailes de poulet Hamburger au poulet Tarte aux pommes Hamburger au fromage Trempette épinards et fromage Coupe glacée au chocolat Poulet croustillant

Les 10 cuisines les plus populaires au Canada

Américaine Mexicaine Japonaise Thaïlandaise Méditerranéenne Indienne Chinoise Italienne Coréenne Philippine

Les 10 mets les plus commandés au Canada

Hamburger et frites Poulet frit Poutine Sushis Ailes de poulet Burrito Riz au poulet Roulé de chawarma Cari Pad thaï

Les boissons ou aliments les plus commandés au Canada , par province

Ontario : s'en tenir à ce qu'on connaît.

Hamburger au fromage Café Bol burrito Charwarma au poulet Poulet croustillant Bagel Pad thaï Fricadelle de bœuf Pizza Rondelles d'oignon

Colombie-Britannique : du poulet, du poulet et du poulet!

Bol burrito Roulé de laitue au poulet sichuanais Poulet au beurre Rouleaux de Californie Sandwich au poulet croustillant Bol de tofu Biscuit aux pépites de chocolat

Québec : la poutine l'emportera toujours.

Poutine Cappuccino Pad thaï Steak fromage Croissant Raviolis asiatiques (dumplings) Croustilles Tacos

Alberta : les entrées et les desserts règnent.

Trempette épinards et fromage Sandwich au poulet et au cheddar Chili au poulet Salade de chou frisé Pizza Margherita Chausson chaud aux pommes

Saskatchewan : la variété au menu!

Thé aux perles Pizza au pepperoni Beignet au porc Porc croustillant Pain à l'ail Pâtes

Manitoba : des expériences nouvelles exigent des choix variés.

Frites Poulet au beurre Gâteau velouté rouge (Red Velvet) Poké Roulé de chawarma

Les boissons et les plats les plus commandés au Canada, par ville

Toronto

Bol burrito Hamburger au fromage Café Charwarma au poulet Fricadelle de bœuf Salade Nœuds de pain à l'ail Tarte à la mangue et à la pêche Café glacé Poulet à la jamaïcaine

Vancouver

Poulet cajun Roulé de laitue au poulet Filets de poitrine de poulet Ailes de poulet Soupe au miso Poké Rouleaux de Californie Frites à la truffe Pain naan Nouilles sautées à la thaïlandaise (pad thai)

Montréal

Steak et fromage Chaussons aux pommes Steamie Croissant Café Dumpling Taco Poutine Shawarma Frites

Les desserts les plus commandés : le Canada a la dent un peu plus sucrée cette année. Les desserts ci-dessous figurent parmi les cinq plus populaires.

Ontario

Gâteau au fromage et à la fraise Tarte aux pommes Baklava Gâteau au brownie Brownie au chocolat blanc

Colombie-Britannique

Tarte aux pommes Pouding au caramel anglais Churros Gâteau au fromage de style new-yorkais Brioche à la cannelle

Québec

Brioche au chocolat Millefeuille Brownie Cannolis Gâteau fondant au chocolat

Alberta

Pouding au caramel anglais Gâteau à la vanille et aux bonbons arc-en-ciel Gâteau au fromage et beignes italiens bomboloni Gâteau au chocolat Brownie

