Un groupe diversifié de Dashers (livreurs) fournira des commentaires directs sur les enjeux soulevés et aidera à éclairer les solutions liées aux politiques

TORONTO, 27 avril 2022 /CNW/ -- Aujourd'hui, DoorDash a annoncé la mise sur pied de son groupe consultatif Dasher de l'Ontario, qui encourage davantage les Dashers (livreurs) à fournir des commentaires directs et à formuler des recommandations concrètes sur la plateforme DoorDash et les solutions liées aux politiques dans l'ensemble de la province.

Le premier groupe de 12 membres comprend des Dashers de divers milieux, dont bon nombre ont déjà un emploi à la maison et au sein de leur collectivité. Parmi ceux-ci sont compris les travailleurs de quarts, les étudiants, les parents qui travaillent et les gens qui aiment bien la souplesse qu'offre l'emploi de Dasher ainsi que le revenu supplémentaire qui leur permet de réaliser leurs autres objectifs et priorités dans la vie. L'adhésion au groupe consultatif Dasher se fait sur une base volontaire, et les Dashers qui y participent viennent de villes de partout dans la province, comme Alliston, Windsor, Toronto, Ottawa, London, Niagara Falls et Thunder Bay.

« En tant que pompier volontaire à Georgina, je ne sais jamais quand je serai appelé à répondre à une urgence. J'aime bien faire des livraisons comme Dasher, car cela me donne la possibilité de travailler entre les appels et de servir ma collectivité d'une autre façon. J'ai hâte de travailler avec la communauté des Dashers en me joignant au groupe consultatif Dasher de l'Ontario pour donner des commentaires sur les manières d'améliorer la plateforme », a expliqué Kieran Shepherd, de la région de York.

« J'adore être Dasher, parce que j'adore ne pas avoir de comptes à rendre et pouvoir établir mes propres horaires de travail flexibles, tout en gagnant un revenu supplémentaire. C'est un plaisir que de joindre le groupe consultatif Dasher de l'Ontario, car je considère qu'il s'agit d'une occasion de faire part directement à DoorDash et à d'autres intervenants de mes commentaires sur les politiques qui ont une incidence sur mon travail », a ajouté Abigail Ffrench, de London.

« Il est extrêmement important pour nous d'avoir la rétroaction des Dashers et d'apprendre de leurs expériences, a déclaré Brian Kaufmann, chef des politiques et des relations gouvernementales chez DoorDash. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de collaborer avec les Dashers pour améliorer notre plateforme DoorDash, et ce groupe lance justement son projet à un moment clé où la conversation sur l'avenir du travail en Ontario est d'actualité. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le succès d'initiatives comme la création du groupe consultatif Dasher de la Colombie-Britannique et vise à recueillir les commentaires directement des Dashers. C'est une excellente occasion pour les Dashers de l'Ontario de communiquer leur avis sur leur travail quotidien, de décrire leurs expériences et de donner des conseils sur des enjeux cruciaux liés aux politiques qui font actuellement l'objet de discussions. »

En 2021, DoorDash a établi le premier Conseil communautaire des Dashers du Canada , composé d'un ensemble diversifié de Dashers de partout au pays. Ceux-ci consacrent leur temps volontairement à la revendication des intérêts de la communauté des Dashers, proposent des idées visant à façonner l'avenir de DoorDash et, dans la même optique, mettent à l'essai de nouvelles fonctions de la plateforme. La mise sur pied du groupe consultatif Dasher est la prochaine étape dans nos efforts pour comprendre ce que veulent nos Dashers, alors que nous cherchons des solutions pour promouvoir des possibilités sécuritaires et flexibles de revenus pour eux.

À propos de DoorDash

