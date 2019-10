Donne vie à tes idées et OSEntreprendre! - Ouverture des inscriptions à la 22e édition du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui et jusqu'au 10 mars 2020, les intervenants scolaires, les étudiants et les créateurs d'entreprise des 17 régions du Québec sont invités à inscrire leur projet à la 22e édition du Défi OSEntreprendre sur osentreprendre.quebec pour faire rayonner leurs idées et peut-être même recevoir une bourse!

Une compétition d'envergure | 800 000 $ en prix

Ce grand mouvement québécois qu'est le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national et a fait rayonner au cours de la dernière édition plus de 60 000 participants. Il comprend trois volets : le volet Scolaire soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales; le volet Création d'entreprise offre l'occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l'année de démarrage, de valider leur projet, d'obtenir des bourses, d'élargir leur réseau et d'exprimer leur passion; le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement présente un parcours inspirant de Réussite.

Une tonne de fierté

Le président d'honneur de cette 22e édition, Denis Doré, président-directeur général et cofondateur de Squeeze Studio Animation, a lui-même été lauréat national Création d'entreprise 2012 et lauréat national Réussite inc. 2018! « Dans le contexte démographique actuel, le bien-être et l'enrichissement de nos collectivités passent plus que jamais par notre capacité à transformer nos idées innovantes en projets concrets. Le Défi OSEntreprendre se révèle une véritable pépinière d'innovateurs et de gens engagés qui inspirent le Québec! Lancez-vous! »

« Grâce au Défi OSEntreprendre, des projets inspirants sont mis en lumière partout au Québec, souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins! Nous sommes fiers d'en être le partenaire présentateur depuis sa création et d'encourager la réussite éducative des jeunes ainsi que l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui contribue au dynamisme de toutes les régions! »

Tout le Québec est impatient de découvrir les participants de cette 22e édition du Défi OSEntreprendre et de célébrer l'audace des lauréats lors des 17 galas régionaux en mai 2020 et du gala national le 9 juin 2020.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo et Spektrum Media.

Source : Daphné Asselin · daphne.asselin@osentreprendre.quebec · 418 558-0732

SOURCE Défi OSEntreprendre

Related Links

www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre