Don significatif pour la réadaptation physique d'aujourd'hui et de demain

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le 26 septembre dernier, lors de la Soirée des Grands Bâtisseurs, Monsieur Joseph Broccolini, vice-président exécutif de Broccolini a fait l'annonce d'un don majeur de 100 000 $ au profit de la Fondation RÉA.

Établi depuis 1949, Broccolini bénéficie d'une longue histoire de succès, laquelle permet, fort heureusement, de redonner à la collectivité. C'est ainsi que, depuis ses débuts, Broccolini a pu verser à la communauté plus de 1,5M $. Comme le dit le vieil adage, la charité commence chez soi. Alors que l'entreprise continue à connaître du succès et qu'elle étend sa portée au Canada, c'est le souhait et l'intention de continuer à appuyer de telles causes et de développer davantage sa riche tradition d'engagement dans chaque communauté que Broccolini appelle son chez-soi.

« Lors de la Soirée des Grands Bâtisseurs, nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette fondation qui mérite toute notre attention. Chaque jour, des accidents et des diagnostics mènent vers la réadaptation, un domaine encore méconnu du grand public. Nous espérons que ce don significatif permettra de propulser la Fondation RÉA et de contribuer à la qualité de vie des milliers d'usagers qu'elle soutient. », déclare M. Joseph Broccolini.

« La Fondation RÉA, qui est le résultat de la fusion récente de trois fondations en réadaptation physique, n'aurait pu espérer meilleure nouvelle! Nous sommes honorés que Broccolini ait posé ce geste important envers notre cause. Cet appui nous permet d'avoir un impact tangible auprès de milliers de personnes qui doivent faire face au défi de la réadaptation physique, tant pour les usagers ayant une déficience motrice, sensorielle ou un trouble du langage. », ajoute Patrice Bergeron, président du conseil d'administration de la Fondation RÉA.

À propos de Broccolini

Chef de file canadien du secteur de l'immobilier, Broccolini offre l'ensemble des services de planification, de construction et de gestion des immeubles industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. Sa filiale Gestion Immobilière Broccolini assure présentement la gestion d'un parc immobilier comptant plus de 50 propriétés, totalisant plus de 6,5 millions de pi2 d'actifs.

À propos de la Fondation RÉA

La Fondation RÉA est l'organisme de bienfaisance hospitalier spécialisé en réadaptation pour l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Cet institut universitaire regroupe l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et l'Institut Raymond-Dewar, tous surspécialisés. Ensemble, ils contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes ayant un handicap physique (sensoriel, langage ou moteur).

Pour soutenir la Fondation RÉA, visitez fondationrea.ca/donner ou composez le (514) 340-2707.

Photo de l'annonce officielle : https://fondationrea.ca/wp-content/uploads/2019/10/DonBroccolini.jpg

SOURCE Fondation RÉA

Renseignements: Fondation RÉA : Patrice Bergeron, LL.B., Président du conseil d'administration, ca@fondationrea.ca, 514.340.2135; Broccolini : Jean Langlois, Directeur, Communications et Marketing, jean.langlois@broccolini.com, 514.737.0076

