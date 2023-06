MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Jeunesse au Soleil est très fière de recevoir un don majeur de 3 millions de dollars de la Fondation Mirella et Lino Saputo à sa campagne "Bâtir un avenir meilleur" pour la construction d'un nouveau centre communautaire. Ce nouveau carrefour communautaire carboneutre réunira tous les services de l'organisme sous un même toit et portera le nom de l'Édifice Mirella et Lino Saputo.

"Nous sommes fiers de nous associer à l'extraordinaire travail que fait l'équipe de Jeunesse au Soleil depuis des décennies. À la veille de ses 70 ans de bonnes œuvres, se bâtir une nouvelle demeure prend tout son sens afin de perpétuer sa mission et d'ouvrir grand ses portes aux personnes les plus vulnérables" explique Mirella Saputo, présidente de la Fondation Mirella et Lino Saputo.

"Arrivé à Montréal, à l'âge de 15 ans, et faisant face à plusieurs défis, mes débuts étaient des plus modestes'' raconte monsieur Lino Saputo. "Je saisis l'ampleur et l'importance que des gestes quotidiens peuvent avoir auprès de la jeunesse. Je me réjouis à l'idée que c'est à notre tour de contribuer et donner des possibilités aux générations futures qui viendront s'imprégner des valeurs fondamentales de Jeunesse au Soleil."

"Les fondateurs de Jeunesse au Soleil et la famille Saputo partagent une vision commune, celle d'encourager une société inclusive et résiliente dans l'espoir de participer à créer un meilleur paysage social, commente Johanne Saltarelli, directrice générale de Jeunesse au Soleil. Ce généreux don représente un maillon important qui nous permet de poursuivre notre mission dans un endroit accueillant pour tous les montréalais ainsi que pour les enfants de demain. Nous en sommes très reconnaissants."

Le projet

Rappelons que la nouvelle maison de Jeunesse au Soleil, dont l'ouverture est prévue au printemps 2025, sera située au 7501, boul. Saint-Laurent à Montréal.

Le centre communautaire polyvalent est destiné à offrir des services basés sur les besoins des usagers, notamment l'aide alimentaire, l'aide aux enfants et aux étudiants, l'aide aux sinistrés et aux victimes de crimes, l'aide matérielle et financière, les programmations sportives et éducatives axées sur les loisirs.

Comment donner ?

Les personnes qui souhaitent contribuer à la campagne peuvent le faire sur la page batirjeunesseausoleil.org ou en contactant [email protected].

Tous les dons sont importants !

Tous les détails sont disponibles à : batirjeunesseausoleil.org

À propos de Jeunesse au Soleil (Sun Youth)

Depuis 1954, nous prenons soin des Montréalais en intervenant auprès des personnes et des familles démunies. Nous fournissons une gamme de services d'urgence visant à assurer leurs besoins de base et à maintenir leur intégrité. Nous contribuons activement à la prévention du crime et favorisons le développement physique et intellectuel des jeunes par l'éducation, le sport et les loisirs. Notre objectif fondamental est de soulager la pauvreté et de prévenir l'exclusion. Nous sommes présentement en campagne majeure de financement pour la construction d'un nouvel édifice carboneutre à partir d'où tous les services seront offerts.

À propos de la Fondation Mirella et Lino Saputo

Depuis 1979, la Fondation Mirella et Lino Saputo intervient pour un meilleur exercice social et économique des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes issues de l'immigration partout au Québec. Aujourd'hui, avec la volonté de faire une différence, la fondation est continuellement en veille sur les enjeux des organismes, afin d'être un acteur de proximité et de terrain. Notre présence accrue offre un plus grand impact et perpétue les motivations héritées.

Photos disponibles ici.

SOURCE Jeunesse au Soleil

