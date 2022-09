QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université Laval est fière d'annoncer le don d'un million de dollars du très honorable Brian Mulroney à sa faculté de droit, en l'honneur de Me Bernard A. Roy, c.r., et de l'honorable Jean Bazin, c.r., deux de ses plus proches amis et conseillers.

Ce don permettra de mettre sur pied deux programmes de bourses à la mémoire de Bernard A. Roy et de Jean Bazin, qui ont tous deux étudié à la Faculté de droit de l'Université Laval aux côtés de Brian Mulroney.

Ces bourses seront attribuées chaque année par l'Université Laval à des étudiantes et étudiants méritants qui souhaitent faire carrière en droit ou en politique. Ce soutien favorisera le développement d'une relève qui pourra influencer et contribuer aux enjeux globaux et, par le fait même, faire rayonner l'expertise de l'Université Laval à l'international.

« À titre de diplômé de la Faculté de droit de l'Université Laval, il est important pour moi de redonner à mon alma mater. L'Université Laval est un grand établissement, qui m'a donné les bases nécessaires à une carrière nationale et internationale des plus enrichissantes. Par ce geste porté vers l'avenir, je souhaite à mon tour appuyer la relève et honorer, par le fait même, la mémoire de deux de mes plus proches amis et collaborateurs, messieurs Bernard A. Roy et Jean Bazin », mentionne le très honorable Brian Mulroney.

« Je remercie sincèrement M. Mulroney, qui fait preuve d'une grande générosité envers son alma mater. L'Université Laval est choyée de pouvoir compter sur le soutien de cet homme d'exception et grand leader québécois qui a joué un rôle important sur la scène politique canadienne et à l'international », souligne la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours.

« Cette contribution exceptionnelle démontre la vision et l'engagement du très honorable Brian Mulroney envers la relève. Par l'orientation de son don, il souligne l'importance que revêtent les études universitaires dans la prospérité de notre société. Ce don est d'autant plus touchant qu'il est fait par un diplômé d'exception dans le but d'honorer deux collègues, amis et également diplômés de l'Université Laval »", ajoute Alain Gilbert, président-directeur général de La Fondation de l'Université Laval.

« La Faculté de droit est extrêmement fière de compter parmi ses diplômées et diplômés le très honorable Brian Mulroney qui est une source d'inspiration pour les nouvelles générations de juristes. En mon nom personnel et au nom de la Faculté de droit, je remercie le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution philanthropique qui permettra la création de deux fonds de bourses en l'honneur de Me Bernard A. Roy, c.r., et de l'honorable Jean Bazin, c.r. », se réjouit Anne-Marie Laflamme, doyenne de la Faculté de droit.

Bernard A. Roy, qui est décédé en 2013, a été un très grand ami et le chef de cabinet et plus proche conseiller du premier ministre Brian Mulroney de 1984 à 1988, année où il est retourné à la pratique du droit au cabinet d'avocats international Norton Rose Fulbright. Le Fonds de soutien à l'expérience étudiante Bernard A. Roy en droit permettra aux étudiantes et aux étudiants de développer leurs habiletés et leur leadership en participant à des stages, concours et activités de formation pratique, ici et à l'International.

Jean Bazin, décédé en 2019, était également un grand ami et un très proche conseiller du premier ministre. Brian Mulroney l'a nommé au Sénat, où il a servi avec grande distinction avant d'effectuer un retour à son cabinet d'avocats. Le Fonds de bourses d'excellence à l'admission Jean Bazin en droit et en études internationales permettra de recruter les meilleures étudiantes et étudiants et de former une relève de grande qualité, apte à relever les défis posés par l'évolution du droit et de la société.

