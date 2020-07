Don d'organes en contexte de COVID-19 : Le Québec atteint un creux historique

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En avril 2020, au début de la pandémie de COVID-19, Transplant Québec a connu ses plus bas taux de références et de donneurs des cinq dernières années. Au moment d'évaluer les répercussions de la pandémie sur ses activités, l'organisme constate que 25 références lui ont été transmises par les hôpitaux, deux personnes ont fait don de leurs organes et cinq personnes ont été transplantées. Dès le mois de mai, on assiste toutefois à une reprise des activités qui s'oriente vers le niveau généralement observé. « Le ralentissement qui s'est produit en avril dernier s'explique principalement par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous avons été plongés. La nécessité d'assurer la sécurité des patients à transplanter ainsi que la réorganisation massive dans les hôpitaux ont notamment pu contribuer à ces résultats. Ce n'est cependant pas la première fois que le nombre de donneurs descend sous la barre des 10 pour un mois donné au cours des dernières années », souligne le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu.

L'organisme observe également que la situation n'est pas encore revenue à la normale. En effet, par rapport à la même période en 2019 (soit du 12 mars au 30 juin), on constate une diminution de 50 % du nombre de donneurs d'organes et de 60 % des transplantations. « Les références qui proviennent des établissements de santé ont certes diminué mais elles n'ont jamais cessé. Ceci est encourageant et indique que la culture du don d'organes s'installe de plus en plus en milieu hospitalier. La situation actuelle nous amène toutefois à redoubler d'efforts avec les professionnels des hôpitaux de concert avec le ministère de la Santé et des Services sociaux », ajoute M. Beaulieu.

Le nombre de personnes en attente d'une greffe demeure pour sa part stable. On constate heureusement que le nombre de décès n'a pas augmenté lorsque l'on compare les données avec celles de la même période en 2019. Rappelons toutefois que le destin de 800 patients en attente, dont 21 enfants, dépend des futurs donneurs d'organes et de la possibilité de réaliser des transplantations. Il est donc important de maintenir au maximum ces activités. Transplant Québec en appelle de nouveau à la générosité des familles qui auront à traverser l'épreuve de la perte subite d'un être cher afin qu'elles soutiennent activement la réalisation du don. L'organisme insiste également sur l'importance que chacun fasse connaître ses volontés à ses proches et les consignent par écrit dans l'un des registres du Québec.

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

