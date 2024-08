Dommages causés par la tempête post-tropicale Debby - Québec précise les modalités du programme d'aide pour les personnes sinistrées

QUÉBEC, le 16 août 2024 /CNW/ - À la suite des dommages causés par les pluies abondantes survenues les 9 et 10 août 2024, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, précise les modalités d'application du Programme général d'assistance financière lors de sinistres (PGAF), applicable en raison notamment des inondations et des mouvements de sol. Dans un contexte particulier, où les causes des inondations peuvent être multiples, le ministre invite désormais les personnes sinistrées qui sont dans l'incertitude concernant leur admissibilité au programme d'aide à soumettre une réclamation.

Bien que le programme d'aide financière ne se substitue pas aux contrats d'assurance des propriétaires et des locataires, et que les assureurs privés demeurent les premiers à devoir être contactés, l'administration de ce programme sera effectuée de la façon la plus large possible, pour tenir compte des nombreuses causes des dommages provoqués par les pluies, et ainsi soutenir le plus grand nombre de personnes sinistrées possible.

Citation :

« Les assureurs doivent prendre leurs responsabilités et indemniser les citoyens et citoyennes, selon les modalités de leur police d'assurance. Maintenant, dans certains cas, on comprend que les causes des sinistres qu'ont vécus plusieurs citoyens sont multiples. C'est pourquoi nous analyserons avec attention les demandes liées aux causes mixtes, par exemple les débordements de cours d'eau ayant mené aux refoulements d'égouts. Il est toutefois primordial de rappeler que les citoyens doivent se tourner en premier lieu vers leur assureur privé, puisque le programme gouvernemental est une aide complémentaire de dernier recours. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le PGAF a pour but principal d'offrir une aide de dernier recours en cas de sinistre non couvert par les assureurs. En effet, les sinistres tels que les inondations mettant en cause un débordement de cours d'eau lors de pluies diluviennes, par exemple, sont des sinistres admissibles au Programme.

Le PGAF a également pour but de soutenir financièrement les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, d'intervention ou de rétablissement.

Chaque réclamation d'assistance financière que reçoit le ministère de la Sécurité publique est analysée quant à son admissibilité, et ce, conformément aux divers critères du PGAF.

Les personnes touchées par une inondation doivent s'assurer de s'être identifiées comme sinistrées auprès de leur municipalité et d'avoir communiqué avec leur assureur avant de faire une demande d'aide financière et d'indemnisation.

Pour un service rapide, les demandes d'aide financière et d'indemnisation peuvent être effectuées en ligne à l'adresse suivante :Sécurité et situations d'urgence | Gouvernement du Québec (Québec.ca).

Pour avoir de l'aide au sujet d'une demande d'assistance financière en vertu du PGAF : 1 888 643-AIDE (2433).

