« Alors que de nombreuses restrictions locales, provinciales et fédérales entrainent la fermeture de restaurants, c'est un privilège de pouvoir nourrir les familles et les amis dans tout le pays et de leur donner un petit sentiment de normalité pendant cette pandémie », a déclaré Steve Karagioules, vice-président régional de Québec-Maritimes. « Nos restaurants souhaitent non seulement continuer à nourrir la population, mais aussi offrir des opportunités de travail aux personnes à la recherche d'un emploi. Pendant ces moments difficiles, la sécurité des membres de notre équipe et de nos clientes et nos clients est, comme toujours, notre priorité absolue ».

Conformément aux conseils de Santé Canada, les restaurants Domino's du Canada ont mis en place plusieurs mesures sanitaires, de propreté et un service de livraison zéro contact. Ces mesures comprennent le port du masque, un service de commande à emporter et de livraison zéro contact, la fermeture de toutes les places assises dans les restaurants et l'augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection de toutes les surfaces régulièrement touchées. Tandis que de nouveaux restaurants continuent de voir le jour et que les existants restent très fréquentés dans tout le pays, la nécessité de dénicher des candidats et des candidates de qualité est une priorité pour les gérants et les gérantes de restaurants. Ce qui débute par un emploi à temps partiel pourrait également se transformer en une véritable carrière, puisque plus de 95 % des franchisés de Domino's Canada ont débuté leur carrière en tant que membre d'une équipe à temps partiel.

« Nous sommes conscients que de nombreuses personnes traversent une période difficile en ce moment, et nous souhaitons offrir des opportunités de travail à ceux qui ont perdu leur emploi ou dont les horaires ont été réduits », a déclaré M. Karagioules. « Les restaurants Domino's offrent une flexibilité du travail, qui comprend des postes à temps partiel et à temps plein. Si vous êtes à la recherche d'un revenu stable et que vous souhaitez faire partie d'une équipe formidable, nous vous encourageons à postuler ».

Pour en savoir plus ou postuler à un emploi, rendez-vous sur Dominos.ca/careers ou sur les applications Domino's pour iPad®, iPhone® ou Android™.

À propos de Domino's Pizza® Canada

Avec plus de 530 restaurants répartis dans toutes les provinces et deux des trois territoires, Domino's Pizza Canada est reconnue comme le chef de file de l'industrie de la restauration rapide spécialisé dans la pizza. Domino's Pizza Canada Ltd. est une société privée. Elle est la franchisée canadienne de Domino's Pizza International Franchising, Inc., dont les bureaux sont situés à Ann Arbor, au Michigan. Fondée en 1960, Domino's Pizza se classe parmi les plus grandes marques de restaurants publics dans le monde. L'entreprise mondiale compte plus de 17 000 restaurants présents dans plus de 90 marchés internationaux.

SOURCE Domino's Pizza

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jeff Kacmarek, 519-326-5280, [email protected]