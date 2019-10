Domino's Pizza Canada® soutient Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Nos clients qui feront un don de 2 $ en soutien aux hôpitaux pour enfants locaux

recevront un coupon qu'ils pourront échanger contre un Pain CheeZZy

ou un brownie marbré aux biscuits

TORONTO, le 3 oct. 2019 /CNW/ - Du lundi 7 octobre au dimanche 20 octobre 2019, les restaurants Domino's Pizza du Canada amasseront des fonds afin de soutenir 13 fondations d'hôpitaux pour enfants.

Pendant cet évènement qui s'échelonne sur deux semaines, nos clients qui font un don de 2 $ obtiendront un coupon qu'ils pourront échanger contre un Pain CheeZZy ou un brownie marbré aux biscuits. La totalité des dons sera distribuée à votre hôpital pour enfants local affilié à Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. Vous pouvez passer une commande en ligne ou en magasin.

« Les enfants malades et dans un état critique qui sont traités dans les hôpitaux pour enfants du Canada, ainsi que leurs familles, expriment souvent à quel point ils sont reconnaissants pour les soins individuels vitaux et d'excellente qualité qu'ils reçoivent. Ils manifestent également leur profonde gratitude aux gens qui contribuent aux hôpitaux pour enfants, a déclaré Mark Hierlihy, président et chef de la direction de Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. Au nom de tous ces gens, je vous remercie de venir en aide aux enfants malades au sein de votre collectivité. »

« Nos franchisés et employés sont très heureux d'avoir l'occasion de sensibiliser la population et d'amasser des fonds pour Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. Tous les hôpitaux associés à Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada accomplissent un travail exceptionnel, et nous sommes très fiers de travailler en partenariat avec eux dans le cadre de ce programme, a expliqué Andy McMillin, vice-président, Développement et rendement des magasins, Domino's Pizza Canada. Joignez-vous à nous pour appuyer Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada et les enfants exceptionnels dont ils prennent soin. »

De plus, les restaurants Domino's du Canada verseront un montant équivalent aux dons jusqu'à concurrence de 25 000 $ au nom de l'ensemble de ses franchisés et employés.

« Nous sommes reconnaissants envers les employés de Domino's et leurs clients pour leur engagement à l'égard des enfants malades à l'échelle du pays, a indiqué M. Hierlihy. Chaque dollar recueilli servira à l'achat d'équipements permettant de sauver des vies, à la recherche, à différents programmes et services, et, bien plus important encore, ces dollars permettront aux enfants malades de redevenir des enfants. »

À propos de Domino's Pizza Canada

Comptant sur 512 restaurants répartis dans toutes les provinces et au sein de deux territoires sur trois, Domino's Pizza Canada est reconnu comme le chef de file de l'industrie de la restauration rapide spécialisé dans la pizza. Domino's Pizza du Canada Ltée est une société privée. Elle est le franchisé canadien de Domino's Pizza International Franchising, Inc., dont les bureaux sont situés à Ann Arbor, au Michigan. Fondée en 1960, Domino's Pizza se hisse parmi les chaînes de restaurants publics les plus importantes au monde. Nous sommes une entreprise mondiale qui compte plus de 16 300 restaurants au sein de plus de 85 marchés internationaux.

À propos de Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Créé en 2017, Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada est un organisme sans but lucratif qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpitaux à titre de seule source de financement non gouvernementale de services de santé destinés aux enfants au Canada. Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada bénéficient d'un généreux soutien continu par l'entremise du réseau Children's Miracle Network® et de contributions d'autres entreprises et donateurs. Ensemble, nous représentons 13 hôpitaux pour enfants du Canada qui font face aux plus grands défis; nos hôpitaux traitent les cas les plus critiques. Vos contributions aident les hôpitaux pour enfants locaux à faire en sorte que tous les enfants malades et blessés aient accès aux meilleurs soins possible d'un océan à l'autre.

Pour passer une commande : www.dominos.ca

Appareil mobile : https://order.dominos.ca

Twitter : https://twitter.com/dominosCanada

Facebook : https://www.facebook.com/dominosCanada

YouTube : https://www.youtube.com/c/DominosCanadaOfficial

Instagram : https://www.instagram.com/dominoscanada/

LinkedIn : https://linkedin.com/company/dominos-pizza-of-canada

SOURCE Domino's Pizza

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jeff Kacmarek, 519 326-5280, jkacmarek@dominos.ca