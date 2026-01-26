TORONTO, le 26 janv. 2026 /CNW/ - TFO, le média public francophone, annonce une transition au sein de son conseil d'administration qui réaffirme la continuité de ses orientations et la poursuite de sa mission au service des communautés francophones en contexte minoritaire. Dominique Giguère a été nommée par le gouvernement de l'Ontario pour assumer la présidence du conseil d'administration de TFO pour un mandat de 3 ans. Elle était jusqu'à tout récemment la vice-présidente du conseil d'administration.

Docteure en andragogie et co-directrice générale de Currents Group, Madame Giguère est une experte reconnue en gouvernance et en planification stratégique. Forte d'une solide expérience de direction au sein du secteur public ontarien, notamment chez TVOntario, au Collège Seneca et à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), elle possède une fine compréhension des enjeux de gouvernance et des cadres stratégiques complexes. Mairesse de Malahide Township, et préfète du comté d'Elgin, son leadership et son expertise multisectorielle constituent des atouts majeurs pour TFO.

« Je suis honorée de prendre la barre du conseil d'administration. TFO est un créateur de contenus essentiel, et nous maintiendrons le cap sur notre mission d'être la référence éducative et culturelle pour la francophonie, tout en assurant l'agilité et la pérennité de l'organisation, » a déclaré Dominique Giguère, présidente du conseil d'administration.

Parallèlement, Frédéric Duguay, également membre du conseil d'administration, est nommé vice-président pour un mandat de 3 ans. Ces nominations prennent effet immédiatement.

« TFO joue un rôle pilier dans la vitalité des communautés francophones et le renforcement de notre tissu social. Un média public fort est essentiel pour nourrir une société informée et une démocratie en santé. Je suis convaincu que sous la présidence de Dominique Giguère, et avec l'appui de Frédéric Duguay et de l'ensemble du conseil d'administration, notre gouvernance continuera de protéger et de propulser ce rôle indispensable pour les générations actuelles et futures », a déclaré Xavier Brassard-Bédard, président-directeur général de TFO.

TFO remercie Jean Lépine, ancien président du conseil d'administration, pour son dévouement et son travail au service de TFO.

TFO demeure mobilisé pour sa mission d'information, de divertissement et d'éducation. Le télédiffuseur est prêt à renforcer ses partenariats et à innover pour garantir sa pérennité et son rôle incontournable dans l'écosystème médiatique francophone.

À propos de TFO

TFO est le média public francophone qui œuvre à être incontournable et indispensable pour les communautés francophones en contexte minoritaire. Fondé il y a près de 40 ans, TFO crée, produit et diffuse un contenu authentique, éclaté, inspirant et éducatif, qui reflète la pluralité des francophonies à travers ses marques phares : TFO.org , Boukili , IDÉLLO et ONFR . En tant que créateur de référents culturels francophones, TFO enrichit et stimule l'apprentissage sur toutes ses plateformes, offrant une expérience connectée et significative.

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)

Pour organiser une entrevue, ou pour toute autre demande d'information, veuillez contacter : Contact média: Kathleen Adams, Directrice, communications - TFO, [email protected]