Dominique Bohec nommé Personnalité du monde alimentaire 2026

GATINEAU, QC, le 28 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), en partenariat avec la Banque Nationale, est fier d'annoncer que Dominique Bohec, président de Boulangerie Humanité, a été nommé Personnalité du monde alimentaire 2026. Cette distinction rend hommage au parcours, au leadership et à la contribution d'un entrepreneur qui, depuis plus de trois décennies, participe activement à faire évoluer et rayonner la transformation alimentaire québécoise.

La remise de ce prix a eu lieu dans le cadre du congrès annuel du CTAQ, un rendez-vous incontournable où se rassemblent les leaders et partenaires de l'écosystème alimentaire afin de célébrer l'excellence et la puissance collective de l'industrie.

Entrepreneur reconnu et profondément engagé, Dominique Bohec consacre depuis plus de 30 ans sa carrière à l'industrie bioalimentaire. Fondateur de Boulangerie Humanité, il a rassemblé sous une même organisation plusieurs entreprises de transformation alimentaire de la région de Québec afin de bâtir un joueur structuré dans les segments de la pâte feuilletée, de la pâte à pizza et de solutions destinées aux marchés du détail, de la restauration et des marques privées.

Sous sa direction, l'entreprise a connu une croissance soutenue, notamment grâce au développement des marchés internationaux, à l'implantation de nouvelles lignes de production et à des investissements en automatisation visant à améliorer l'efficacité des opérations et à réduire les pertes alimentaires.

Avant de fonder Boulangerie Humanité, Dominique Bohec a contribué à l'expansion de La Petite Bretonne, entreprise familiale reconnue, où il a notamment joué un rôle clé dans le développement de marchés d'exportation en Amérique du Nord et à l'international.

Au-delà de son parcours entrepreneurial, Dominique Bohec est reconnu pour son engagement envers le l'industrie et les gens qui la composent. Très impliqué dans plusieurs organisations sectorielles, au Québec et à l'international, il contribue depuis de nombreuses années à faire progresser les pratiques, à favoriser les collaborations et à renforcer la compétitivité des transformateurs alimentaires.

« Recevoir cette reconnaissance est un immense privilège. L'industrie alimentaire québécoise est portée par des entrepreneurs, des équipes et des partenaires extraordinaires qui travaillent chaque jour à innover et à faire rayonner notre savoir-faire. Cette distinction appartient aussi à toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer au fil des années. » - Dominique Bohec, président, Boulangerie Humanité

La sélection de la Personnalité du monde alimentaire 2026 a été réalisée par un jury externe composé d'experts reconnus de l'industrie, afin d'assurer un processus indépendant et rigoureux.

Par cette distinction, le CTAQ souhaite souligner l'apport des leaders qui contribuent, par leur vision et leur engagement, à bâtir une industrie alimentaire québécoise toujours plus forte et tournée vers l'avenir.

Félicitations, Dominique!

À propos du CTAQ

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est le plus important regroupement en transformation alimentaire au Québec. Il rassemble plus de 650 entreprises membres représentant près de 80 % du volume d'affaires d'une industrie de près de 40 milliards de dollars.

Acteur clé du secteur, le CTAQ propulse l'excellence et la croissance durable des transformateurs alimentaires en leur offrant les outils, l'intelligence d'affaires, l'expertise et le réseau nécessaires pour accélérer leur compétitivité.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements : Denise Duhamel, Adjointe administrative et service aux membres, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), [email protected], 450 349-1521