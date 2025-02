MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) dévoilera, le jeudi 3 avril 2025 à 7h00 (HE), les résultats financiers de son quatrième trimestre et de l'exercice clos le 2 février 2025.

La direction tiendra une téléconférence le jour même afin de discuter des résultats. Les analystes financiers sont invités à composer le numéro d'appel indiqué ci‑dessous pour poser leurs questions. Les autres parties intéressées pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant la webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Dollarama.

Détails de la téléconférence Le jeudi 3 avril 2025 à 10h30 (HE)



Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/2i24jsvn La webdiffusion sera disponible en rediffusion jusqu'au 2 avril 2026 dans la section « Relations avec les investisseurs - Événements - Archives » du site Web de Dollarama.



Numéro à composer (pour les analystes financiers seulement) : Veuillez cliquer sur le lien d'appel suivant et remplir le formulaire d'inscription en ligne https://register.vevent.com/register/BI485a9f75041d44f2a129a2b4e033750e



Suivant votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer ainsi qu'un code NIP unique pour rejoindre l'appel.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 601 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 588 magasins tous bien situés en Colombie, au Guatemala, au Salvador et au Pérou.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]; www.dollarama.com