/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à 5,533 % d'un capital total de 500 millions de dollars échéant le 26 septembre 2028 (les « billets »).

En raison des contrats de couverture actuels, Dollarama estime que le taux d'intérêt pondéré effectif de ses billets non garantis de premier rang en circulation (y compris les billets) qui sera en vigueur immédiatement après la clôture du placement et le remboursement de ses billets non garantis de premier rang à 3,55 % en circulation échéant le 6 novembre 2023 demeurera essentiellement inchangé.

Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de Marchés mondiaux CIBC inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Mizuho Securities Canada Inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 26 septembre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront émis à leur valeur nominale pour un produit brut total de 500 millions de dollars et porteront intérêt au taux fixe de 5,533 % par année, payable semestriellement jusqu'à l'échéance le 26e jour de mars et de septembre de chaque année à compter du 26 mars 2024.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement ainsi que des liquidités disponibles pour rembourser les billets non garantis de premier rang à 3,55 % en circulation de la Société d'un capital total de 500 millions de dollars échéant le 6 novembre 2023, qui seront remboursés intégralement à l'échéance, et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les billets seront des obligations non garanties directes de Dollarama, et ils occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué concernant le calendrier et la réalisation du placement, l'emploi prévu du produit net du placement ainsi que tout autre événement ou changement futur constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont la direction dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses hypothèses, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou changements futurs diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 29 janvier 2023 et pour le deuxième trimestre clos le 30 juillet 2023, ainsi que dans les autres documents d'information continue de la Société, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Ces éléments ne sont pas censés constituer une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement et d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. La clôture du placement est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du 22 septembre 2023, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 525 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com . Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 458 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

www.dollarama.com

Renseignements: Investisseurs : J.P. Towner, chef de la direction financière, 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; médias : Lyla Radmanovich, Relations publiques PÉLICAN, 514 845-8763, [email protected]