DLA Piper nomme Alan Sarhan associé directeur de son bureau de Montréal

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Alan Sarhan, associé chez DLA Piper, a été nommé associé directeur du bureau de Montréal du cabinet, renforçant ainsi l'accent stratégique que le cabinet met sur la région ainsi que sur les questions transfrontalières de réglementation, de conformité et de transactions, au Canada et à l'échelle mondiale.

Alan Sarhan, associé chez DLA Piper, a été nommé associé directeur du bureau de Montréal du cabinet (Groupe CNW/DLA Piper)

M. Sarhan conseille des clients canadiens et internationaux sur des questions complexes de réglementation, de conformité, de droit des sociétés et de transactions. Sa pratique couvre notamment les transactions transfrontalières, le commerce international, les sanctions économiques, les enjeux liés aux chaînes d'approvisionnement, la conformité d'entreprise et les enquêtes gouvernementales. S'appuyant sur une expérience acquise tant en pratique privée que dans des rôles de direction en entreprise, il offre aux organisations qui évoluent dans un environnement mondial de plus en plus complexe des conseils pratiques et axés sur les affaires.

« Alan est un leader très respecté dont l'expérience se situe au croisement des transactions transfrontalières, du risque réglementaire et de la stratégie d'affaires mondiale », a déclaré Russel Drew, chef de la direction de DLA Piper Canada. « Ses solides relations et sa perspective transfrontalière le placent en excellente position pour poursuivre l'expansion de notre bureau de Montréal et aider nos clients à saisir les occasions qui se présentent au Canada et dans les principaux marchés mondiaux. Montréal demeure un pôle stratégique au sein de notre plateforme intégrée, et le leadership d'Alan sera déterminant pour notre succès continu. »

DLA Piper Canada offre des conseils juridiques aux sociétés canadiennes et multinationales ayant des intérêts au Canada et ailleurs au pays. Notre approche intégrée allie une connaissance approfondie du marché local aux ressources de la plateforme mondiale de DLA Piper. Grâce à nos bureaux partout au pays et à l'accès à plus de 4 800 avocats dans plus de 40 pays, nos avocats collaborent de façon fluide avec leurs collègues partout en Amérique du Nord et dans le monde afin de soutenir les besoins nationaux et transfrontaliers de nos clients.

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DLA Piper est un cabinet d'avocats mondial comptant des avocats dans plus de 40 pays des Amériques, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et de l'Asie-Pacifique, ce qui nous permet d'aider nos clients à répondre à leurs besoins juridiques partout dans le monde. Dans certains territoires, cette information peut être considérée comme de la publicité juridique.. dlapiper.com

SOURCE DLA Piper

Michelle Martinez, Relations avec les médias, DLA Piper, +1 305-721-7055