Dix recommandations pour améliorer la sécurité des piétons

QUÉBEC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du mois du piéton, la Société de l'assurance automobile du Québec et les membres du comité d'experts sur la sécurité des piétons dévoilent leur rapport contenant dix recommandations à mettre en œuvre par la Société, ses partenaires ainsi que toute autre instance publique ou privée dans le but d'améliorer la sécurité des personnes qui se déplacent à pied.

Devant une tendance à la détérioration du bilan routier des piétons, en mai 2018, la Société annonçait la mise sur pied d'un comité d'analyse des accidents routiers mortels impliquant les piétons. Son mandat était de mieux comprendre les causes des accidents ayant occasionné la mort de piétons, de décrire les phénomènes en jeu et de dégager des constats.

Ce comité a analysé 105 accidents survenus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, en plus des rapports d'accident, des rapports d'investigation du coroner, des rapports d'enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des rapports 24 heures du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Un comité d'experts a ensuite été mandaté afin de recommander des actions concrètes pouvant être réalisées rapidement. La mise en œuvre de ces dix recommandations s'ajoutera aux investissements importants, année après année, en matière de présence sur le terrain et d'argent investi en prévention, par la Société et ses partenaires, pour améliorer le bilan des usagers vulnérables. Voici quelques exemples d'actions réalisées :

présence dans plus de 400 écoles du Québec du programme de brigade scolaire CAA-Québec;

11 projets d'apaisement de la circulation dans les corridors scolaires mis en place en 2018-2019 par le MTQ;

depuis le début de l'année, 78 conférences données par la Société abordant la sécurité des piétons, partout au Québec, et présence de 46 kiosques d'information visant à améliorer le bilan des usagers vulnérables dans des événements publics, foires, festivals, etc.;

33 partenariats conclus portant sur la thématique « Piéton »;

plus de 1,5 M$ en campagnes de sensibilisation télé et radio, publications, multimédia ou imprimés en 2018-2019 sur la sécurité des piétons (ex. : affiche sur le fonctionnement des feux piétons et guide sur le partage de la route en collaboration avec le SPVM);

de nombreux échanges sur les médias sociaux pour favoriser un partage harmonieux de la route.

Le rapport du comité d'experts sur la sécurité des piétons est disponible dès aujourd'hui sur le site Web de la Société.

Principaux constats de l'analyse des accidents ayant causé le décès d'au moins un piéton :

Une surreprésentation des piétons âgés de 65 ans ou plus est observée.

La région de Montréal est de loin celle où les piétons sont le plus impliqués dans des accidents.

Les décès de piétons surviennent dans une très grande proportion à une intersection.

La majorité des collisions analysées sont survenues dans une zone de 50 km/h.

Les véhicules lourds étaient impliqués dans 21,4 % des accidents analysés, alors qu'ils ne représentaient que 3,8 % du parc automobile.

Les accidents mortels impliquant des piétons surviennent plus fréquemment pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, par temps clair, entre 15 h et 18 h.

La sécurité des piétons est un enjeu prioritaire. Ce rapport sera un outil précieux qui permettra à la Société et aux différents acteurs en sécurité routière de mieux se concerter et d'adapter leurs interventions auprès de tous les types d'usagers de la route. Des solutions ciblées, qui viseront à améliorer la sécurité des usagers vulnérables, plus particulièrement celle des aînés qui se trouvent trop souvent impliqués dans un accident de la route, pourront également être mises en place.

La Société désire remercier les partenaires qui sont à l'origine des recommandations présentées aujourd'hui.

Liste des membres du comité d'experts

Accès transports viables

CAA-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national de santé publique du Québec

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère des Transports du Québec

Piétons Québec

Secrétariat aux aînés

Service de police de la Ville de Montréal

Société de l'assurance automobile du Québec

Sûreté du Québec

Ville de Montréal

Ville de Québec

Annexe - Synthèse des recommandations du rapport Thèmes No Recommandations Responsables Réalisation Aînés 1 Bonifier les éléments d'information sur les piétons aînés, ainsi que sur l'interaction des piétons avec les véhicules lourds, dans les outils de la Société jugés pertinents. SAAQ Printemps 2020 2 Ajouter des éléments d'information sur les piétons aînés, ainsi que sur l'interaction des piétons avec les véhicules lourds, à la présentation La bonne conduite n'a pas d'âge de la Fondation CAA-Québec. Fondation CAA-Québec Printemps 2020 3 Concevoir un feuillet s'adressant aux piétons aînés et favoriser sa diffusion par des activités sur le terrain avec l'aide de relayeurs d'information. SAAQ Automne 2020 Véhicules lourds 4 Promouvoir l'utilisation de miroirs antéviseurs auprès des propriétaires de camions, afin d'améliorer la détection des piétons autour de ce type de véhicule lourd. SAAQ Automne 2020 Intersections, infrastructures et signalisation 5 Sensibiliser les municipalités quant à l'importance de mieux tenir compte des besoins des piétons aux intersections munies de feux. MTQ Décembre 2020 6 Fournir des outils aux décideurs et aux concepteurs municipaux afin qu'ils prennent des décisions éclairées quant aux bonnes pratiques concernant les aménagements destinés aux piétons. MTQ Décembre 2020 Comportements à risque 7 Accroître la sensibilisation faite auprès des conducteurs de véhicules routiers sur le lien entre la vitesse et les risques pour les piétons. SAAQ Automne 2020 8 Sensibiliser les municipalités à l'importance d'aménager des environnements routiers qui favorisent le respect des limites de vitesse, particulièrement là où il y a présence d'usagers vulnérables. MTQ Décembre 2020 9 Sensibiliser les conducteurs de véhicules routiers à la problématique de la sécurité des piétons liée aux angles morts créés par les piliers de pare-brise. SAAQ Hiver 2020 Recherche 10 Poursuivre l'analyse de la situation des piétons décédés ou blessés gravement dans une collision. SAAQ MTQ Corps policiers En continu

